Dua Lipa e Callum Turner, nozze anticipate in Sicilia: Palermo si prepara al grande evento

Dua Lipa e Callum Turner pronti a pronunciare il fatidico sì con qualche mese di anticipo rispetto alle indiscrezioni circolate finora. Il matrimonio della cantante britannica e dell'attore inglese sarebbe stato fissato per il fine settimana compreso tra il 5 e il 7 giugno, trasformando Palermo e i suoi dintorni nel cuore di uno degli eventi mondani più attesi dell'anno. Da giorni, secondo le ricostruzioni, la popstar sarebbe impegnata negli ultimi preparativi insieme a un team di collaboratori chiamati a curare ogni dettaglio della cerimonia. L'atmosfera attorno all'evento resta avvolta dal massimo riserbo, ma le indiscrezioni che arrivano dalla Sicilia delineano una celebrazione destinata ad attirare l'attenzione internazionale. Tra ville storiche, location esclusive e ospiti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo, il matrimonio promette di diventare uno degli appuntamenti glamour dell'estate.

Dalla villa settecentesca agli ospiti vip: i dettagli della cerimonia

Il programma delle celebrazioni dovrebbe svilupparsi tra Palermo e Bagheria, con alcuni dei luoghi più prestigiosi della Sicilia occidentale coinvolti nei festeggiamenti. Tra le location indicate dai rumors figurano la Galleria d'Arte Moderna e Palazzo Gangi, storico edificio nobiliare nel centro del capoluogo siciliano. Il cuore dell'evento, però, sarebbe rappresentato da Villa Valguarnera, residenza settecentesca di Bagheria circondata da ampi giardini e da una delle architetture più suggestive dell'isola. Il quartier generale degli sposi e degli invitati sarebbe invece rappresentato da Villa Igiea, albergo simbolo dell'ospitalità palermitana, che risulterebbe già completamente prenotato per il weekend delle nozze. Anche la lista degli ospiti contribuisce ad alimentare l'attesa. Tra i nomi che potrebbero prendere parte all'evento figurano artisti e protagonisti della scena musicale internazionale come Elton John, Mark Ronson, Charli XCX e Olivia Dean. Per quanto riguarda l'abito della sposa, le indiscrezioni indicano una creazione firmata da Donatella Versace, da tempo vicina alla cantante e coinvolta nei preparativi dell'evento.

Il legame con Palermo e le giornate tra mare e centro storico

La scelta della Sicilia non è casuale. Dua Lipa e Callum Turner hanno infatti sviluppato negli ultimi anni un forte legame con Palermo, città visitata più volte lontano dai riflettori. La coppia ha trascorso parte dell'estate scorsa nel capoluogo siciliano, passeggiando tra le vie del centro storico e frequentando alcuni dei luoghi più caratteristici della città. Un soggiorno che la cantante aveva documentato anche sui social network, condividendo immagini dei mercati, dei palazzi storici e degli scorci sul mare. Tra i contenuti pubblicati, una frase aveva particolarmente colpito i fan: "Palermo in my heart". Un messaggio che oggi assume un significato ancora più speciale alla luce della scelta di celebrare proprio in Sicilia uno dei momenti più importanti della loro storia d'amore. Il programma dei tre giorni comprenderebbe cene private, trasferimenti riservati e alcune escursioni in barca lungo la costa, per permettere agli ospiti di scoprire alcune delle località più suggestive del territorio.