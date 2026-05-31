Ester Exposito e Bad Bunny, il gesto che infiamma il web: "Povero Mbappé"

Sei anni dopo la sua ultima esibizione in Spagna, Bad Bunny è tornato a Madrid trasformando il Riyadh Air Metropolitano in una gigantesca festa latina. Oltre 64 mila persone hanno accolto il debutto della residency dell'artista portoricano. Uno degli eventi musicali più attesi dell'anno, tra reggaeton, nostalgia e una scenografia pensata per celebrare le radici culturali del cantante. Fin dalle prime battute dello show, il pubblico ha risposto con entusiasmo ai grandi successi del repertorio di Benito Antonio Martinez Ocasio , che dal palco ha invitato i fan a vivere il concerto senza riserve. "Se ve ne andate da qui senza aver ballato il reggaeton, non potrete dire di essere stati a un concerto di Bad Bunny", ha detto l'artista, ricevendo un'ovazione da uno stadio gremito. Ad arricchire lo spettacolo sono stati anche i richiami alla tradizione portoricana, con la partecipazione di gruppi come Los Pleneros de la Cresta e Chuwi. Una scelta che ha contribuito a dare al concerto un carattere identitario, capace di unire hit internazionali e riferimenti alle origini dell'artista.

Gli sguardi tra Ester Exposito e Bad Bunny

Se sul palco la musica è stata la grande protagonista, sui social il nome più citato della serata è stato quello di Ester Exposito. L'attrice spagnola era tra gli ospiti VIP di “La Casita”, il palco secondario ispirato a una tipica abitazione portoricana che Bad Bunny utilizza durante il concerto per accogliere amici e celebrità. Durante l'esibizione, le telecamere l'hanno più volte inquadrata mentre ballava sulle note di brani come Safaera, Tití Me Preguntó e Si Veo a Tu Mamá. A scatenare il dibattito online è stato però uno scambio di sguardi con il cantante, immediatamente rilanciato da TikTok, Instagram e X. Nel giro di poche ore, video e commenti sono diventati virali. Tra le frasi più condivise compare quella di un utente che ha sintetizzato con ironia il sentimento della rete: "Giornata difficile per essere Mbappé". Un riferimento al campione francese, legato sentimentalmente all'attrice e amico dello stesso Bad Bunny.

C'erano anche Chiara Ferragni e i calciatori del Napoli

La prima data madrilena della residency ha richiamato numerosi volti noti. Nella Casita erano presenti, tra gli altri, Ana de Armas, Clara Galle, Martiño Rivas e Chiara Ferragni, mentre tra il pubblico sono stati avvistati diversi protagonisti del calcio europeo. Sugli spalti figuravano Dani Ceballos, Álvaro Carreras, Isi Palazón e Sergio Camello, ai quali si sono aggiunti anche i calciatori del Napoli Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, con le rispettive consorti. Senza dimenticare il capitano dell'Inter Lautaro Martinez: c'era anche lui a Madrid, con la moglie Agustina Gandolfo. Sul fronte musicale, il momento più applaudito è arrivato con l'ingresso a sorpresa di Myke Towers. Il rapper ha raggiunto Bad Bunny sul palco per interpretare “Adivino”, una collaborazione proposta esclusivamente durante questo tour.