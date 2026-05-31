La vacanza dei Beckham alle Baleari: yacht, ristoranti esclusivi e un'assenza pesante

David e Victoria Beckham hanno approfittato della prima ondata di caldo in Europa per concedersi alcuni giorni di relax tra Ibiza e Formentera. Con loro c'erano il figlio Romeo Beckham, accompagnato dalla fidanzata Kim Turnbull , e la più piccola di casa, Harper Seven . Il gruppo ha trascorso gran parte della vacanza a bordo di uno yacht extralusso, considerato il vero protagonista del soggiorno. L'imbarcazione avrebbe un valore compreso tra i 16 e i 18 milioni di euro e sarebbe dotata di tutti i comfort di una residenza di alto livello. La famiglia ha navigato lungo alcune delle coste più esclusive delle Baleari, alternando giornate in mare aperto a soste nei luoghi più iconici dell'arcipelago. Una vacanza all'insegna della discrezione ma inevitabilmente seguita con attenzione dai media.

Tra paella, tramonti e ristoranti esclusivi

Oltre alle giornate trascorse in navigazione, i Beckham hanno approfittato del soggiorno per scoprire alcune delle eccellenze gastronomiche delle Baleari. Tra le tappe più significative figura Es Molí de Sal, storico ristorante di Formentera celebre per la vista sul Mediterraneo e per le sue specialità a base di pesce, tra cui la tradizionale paella. La famiglia è stata inoltre avvistata a Casa Jondal, uno degli indirizzi più esclusivi di Ibiza e meta abituale di imprenditori, star internazionali e personalità del jet set. Un luogo che negli ultimi anni si è affermato come simbolo del lusso discreto dell'isola. Sui social network, David e Victoria hanno condiviso alcuni scorci della vacanza: cene private sullo yacht, passeggiate tra le mura storiche di Dalt Vila e tramonti mozzafiato davanti al profilo di Es Vedrà. Immagini che raccontano una parentesi di relax familiare immersa in alcuni degli scenari più suggestivi del Mediterraneo.

L'assenza di Brooklyn Beckham

Se la vacanza ha mostrato l'immagine di una famiglia unita, un dettaglio non è passato inosservato. A mancare all'appello erano infatti Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz, ancora una volta assenti da un appuntamento familiare particolarmente significativo. L'assenza del primogenito di David e Victoria ha inevitabilmente riacceso i riflettori sul raffreddamento dei rapporti all'interno del clan Beckham. La mancata partecipazione alla vacanza di famiglia è stata interpretata da molti come un ulteriore segnale di distanza. In realtà era assente anche Cruz Beckham che però sarebbe rimasto lontano dalle Baleari per impegni professionali. Una motivazione diversa rispetto a quella attribuita a Brooklyn, la cui lontananza continua ad alimentare interrogativi su una possibile riconciliazione familiare che, almeno per il momento, sembra ancora lontana.