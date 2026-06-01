Ralf Schumacher si sposa dopo il coming out, l'ombra dolceamara del fratello Michael

Ralf Schumacher ha detto sì. L'ex pilota di Formula 1 e fratello minore di Michael Schumacher ha sposato il compagno Étienne Bousquet-Cassagne con una cerimonia celebrata a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, a poco più di un anno e mezzo dal coming out che aveva sorpreso il mondo dello sport. Le nozze, organizzate in una delle località più esclusive della Francia, hanno riunito circa 110 invitati e sono state seguite dalle telecamere della miniserie documentaria Ralf ed Étienne: Abbiamo detto sì, prodotta per Sky Deutschland e WOW. La coppia, vestita con completi blu scuro e cravatte azzurre coordinate, ha dato il via a tre giorni di festeggiamenti tra amici e familiari. Dopo la cerimonia, gli sposi hanno raggiunto il luogo del ricevimento a bordo di un motoscafo privato. Tra gli invitati era presente anche Peter Hardenacke, volto di Sky Germania e collega di Schumacher, che ha definito Étienne "la persona giusta" per l'ex pilota tedesco.

Il matrimonio di Ralph Schumacher con Étienne

Schumacher aveva reso pubblica la propria omosessualità nel luglio 2024, condividendo sui social una fotografia insieme al compagno accompagnata da una frase che aveva fatto il giro del mondo: "La cosa più bella della vita è avere accanto il partner giusto con cui condividere tutto". La relazione tra i due era iniziata nel 2022 dopo un incontro a Monaco. Nel documentario dedicato alla loro storia, Bousquet-Cassagne racconta di essersi innamorato immediatamente dell'ex pilota, mentre Schumacher avrebbe impiegato più tempo prima di lasciarsi conquistare. Dopo mesi di messaggi rimasti senza risposta, il primo contatto si sarebbe trasformato in una relazione stabile, culminata ora nel matrimonio. A testimoniare l'importanza di questo nuovo capitolo è stata anche la presenza del figlio David Schumacher, nato dal matrimonio con Cora Brinkmann, che ha ricoperto il ruolo di testimone di nozze e che fin dall'inizio aveva sostenuto pubblicamente la decisione del padre di fare coming out.

L'ex moglie e l'assenza di Michael Schumacher

L'annuncio della relazione e del coming out aveva inizialmente provocato forti tensioni con l'ex moglie. Dopo la separazione, la donna aveva parlato pubblicamente della sofferenza vissuta e della difficoltà nell'accettare la nuova situazione, arrivando a dichiarare di sentirsi tradita e di aver sacrificato anni importanti della propria vita. Ma negli ultimi mesi il clima sembra essersi disteso. In occasione del matrimonio, Cora e il suo attuale compagno Steven Bo Bekendam hanno inviato un messaggio di auguri agli sposi, mettendo da parte le incomprensioni del passato e augurando loro serenità e felicità. L'assenza più importante è stata invece quella di Michael Schumacher. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 non ha preso parte alla cerimonia a causa delle condizioni di salute conseguenti al grave incidente sugli sci del 2013. Un'assenza che non ha però oscurato una giornata particolarmente significativa per Ralf Schumacher, che a 50 anni ha scelto di celebrare pubblicamente una nuova fase della propria vita personale.