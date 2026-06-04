Chi è Giulia Ciancio, la fidanzata italiana di Balerdi che sta facendo impazzire l'Argentina

Con l'avvicinarsi dei Mondiali 2026 , l'attenzione non è rivolta soltanto ai protagonisti in campo. Tra le compagne dei calciatori che stanno attirando maggiore curiosità c'è anche Giulia Ciancio, modella italiana e fidanzata del difensore argentino Leo Balerdi . Negli ultimi mesi il suo nome ha iniziato a circolare sempre più frequentemente tra i tifosi della Selección, complice una carriera già consolidata nel mondo della moda e una crescente popolarità sui social. Classe 1999, nata a Milano ma cresciuta tra Venezia e la Sicilia, Giulia è riuscita a costruirsi uno spazio importante nel fashion system internazionale grazie alla collaborazione con l'agenzia Select Model Global. Nel corso della sua carriera ha preso parte a campagne per marchi prestigiosi come Guess e ha posato per importanti pubblicazioni del settore, tra cui Vogue Italia e Harper's Bazaar. Il suo profilo Instagram, seguito da migliaia di utenti, alterna contenuti professionali a scorci della sua quotidianità, contribuendo a renderla sempre più conosciuta anche fuori dall'ambiente della moda. Tra i dettagli che più colpiscono i suoi follower ci sono i suoi occhi , dalle sfumature tra l'azzurro e il verde smeraldo, diventati uno dei suoi tratti distintivi.

Dalle passerelle internazionali alla popolarità tra i tifosi argentini

A far crescere ulteriormente l'interesse attorno alla modella è stato il recente viaggio in Argentina insieme a Leo Balerdi. Poco prima della partenza del difensore per la Coppa del Mondo, la coppia ha trascorso alcuni giorni alle celebri cascate di Iguazú, una delle meraviglie naturali più spettacolari del Sud America. Giulia ha condiviso sui social una serie di immagini e video della vacanza, accompagnandoli con una dedica particolarmente emozionante. "Uno dei viaggi più belli della mia vita", ha scritto, raccontando le emozioni vissute durante il soggiorno e confessando di lasciare in quel luogo "un pezzo del proprio cuore". Il messaggio ha raccolto migliaia di interazioni e ha rafforzato ulteriormente il legame tra la modella e il pubblico argentino. Un rapporto nato grazie alla storia d'amore con Balerdi ma che, con il tempo, si è trasformato in un sincero affetto per il Paese e le sue tradizioni. Con l'Italia assente dai Mondiali, molti tifosi argentini hanno ormai accolto Giulia come una presenza familiare all'interno dell'universo della nazionale guidata da Scaloni.

L'ascesa di Leo Balerdi e il debutto mondiale con l'Argentina

Mentre Giulia Ciancio continua a conquistare popolarità fuori dal campo, Leo Balerdi si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua carriera. Nato a Villa Mercedes, nella provincia argentina di San Luis, il difensore ha mosso i primi passi nel calcio locale prima di emergere con la maglia del Boca Juniors. Il trasferimento in Europa lo ha portato prima al Borussia Dortmund e successivamente all'Olympique Marsiglia, club nel quale è riuscito ad affermarsi fino a indossare anche la fascia di capitano. A 27 anni rappresenta una delle alternative più affidabili nel reparto difensivo della nazionale argentina. Pur non essendo un titolare fisso, Balerdi è considerato una risorsa importante da Scaloni e potrebbe ritagliarsi spazio nel corso del torneo. Nel frattempo, sugli spalti, ci sarà anche Giulia Ciancio, pronta a sostenere il compagno e a confermarsi una delle figure più osservate del Mondiale lontano dal terreno di gioco.