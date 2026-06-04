Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia: tutto sulle nozze a Palermo

Palermo al centro del mondo. La popstar britannica Dua Lipa e l'attore Callum Turner hanno scelto la Sicilia per celebrare le loro nozze, attirando nel capoluogo siciliano giornalisti, fotografi e curiosi provenienti da ogni parte del mondo. Da giorni la città vive un'atmosfera insolita, fatta di indiscrezioni, misure di sicurezza e continui avvistamenti. I paparazzi presidiano i luoghi più strategici della città, dagli accessi agli hotel di lusso fino al lungomare. Alcuni fotografi si sono persino posizionati in mare, a bordo di piccole imbarcazioni, nella speranza di ottenere uno scatto esclusivo della coppia. Anche i tabloid britannici hanno inviato i propri corrispondenti a Palermo per seguire da vicino ogni sviluppo di un evento che sta monopolizzando l'attenzione del gossip internazionale. Nel frattempo, tra i vicoli del centro storico e i locali frequentati dai turisti, continuano a circolare voci e indiscrezioni sui dettagli della cerimonia e sugli ospiti attesi.

La colazione riservata nella terrazza di Villa Igiea

Nella mattinata di giovedì 4 giugno Dua Lipa e Callum Turner sono stati avvistati all'interno di Villa Igiea, l'esclusivo hotel a cinque stelle scelto come base per il soggiorno palermitano. I due sono stati fotografati mentre facevano colazione sulla terrazza della struttura insieme ad alcuni amici, in una zona normalmente inaccessibile al pubblico e protetta da rigide misure di sicurezza. La cantante è apparsa rilassata e sorridente, con un look informale composto da una camicia azzurra a maniche lunghe, un cappellino indossato al contrario e un pareo annodato in vita. La coppia soggiorna in una delle suite più prestigiose dell'hotel: 105 metri quadrati affacciati sul mare, arredamenti di pregio, opere d'arte e una grande terrazza panoramica. Il costo della camera supera i seimila euro a notte, a cui si aggiungono i servizi personalizzati richiesti dagli ospiti.

Lo yacht Nero e il mistero degli invitati vip

Ad aumentare il fascino che circonda le nozze è arrivato nelle ultime ore anche il maxi yacht Nero, un'imbarcazione lunga 90 metri attraccata nel porto di Palermo. Il lussuoso yacht, il cui noleggio settimanale supera i 490 mila euro, potrebbe essere utilizzato per ospitare alcuni invitati o per organizzare gli spostamenti tra Palermo e Bagheria, dove si svolgeranno parte dei festeggiamenti. Sul fronte degli ospiti continua il massimo riserbo. Le indiscrezioni parlano della possibile presenza di numerose celebrità internazionali e di una performance speciale di Elton John. Tra i nomi più citati compare anche quello della cantante britannica Charli XCX. Nessuna conferma ufficiale, però, è arrivata dagli organizzatori. Il segreto resta la parola d'ordine di un evento che sta trasformando Palermo nella capitale mondiale del glamour.