Il trionfo di Hamilton fa impazzire Kim Kardashian: il gesto che non passa inosservato

Kim Kardashian non si è persa nemmeno un istante della giornata più importante di Lewis Hamilton da quando veste il rosso Ferrari. La star americana, che da qualche mese fa coppia con il sette volte campione del mondo, ha celebrato sui social la vittoria del britannico nel Gran Premio di Barcellona , condividendo una foto dei festeggiamenti accompagnata da un cuore rosso e dall'emoji di un trofeo. Un gesto che ha attirato l'attenzione dei tifosi proprio mentre Hamilton conquistava il suo primo, storico, successo con la Scuderia di Maranello.

La prima vittoria di Hamilton con la Ferrari

Per Lewis Hamilton quella spagnola è stata una domenica destinata a restare nella memoria. Dopo mesi di adattamento alla Ferrari e una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi, il 41enne è finalmente riuscito a conquistare il suo primo successo con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona ha mostrato tutto il suo talento, gestendo alla perfezione pneumatici, strategia e ritmo gara. La SF-26, migliorata grazie ai recenti aggiornamenti tecnici introdotti dal team di Maranello, si è dimostrata competitiva per tutto il weekend e ha consentito a Hamilton di controllare la corsa fino alla bandiera a scacchi. Il successo ha avuto un significato particolare non solo per il pilota, che tornava alla vittoria dopo un lungo digiuno, ma anche per la Ferrari, che ha ritrovato un trionfo atteso da tempo e un'iniezione di fiducia fondamentale per il prosieguo della stagione.

Kim Kardashian festeggia sui social Hamilton

Mentre il box Ferrari esplodeva di gioia, anche Kim Kardashian ha voluto celebrare pubblicamente il momento. L'imprenditrice e influencer americana ha condiviso una fotografia che ritrae Hamilton impegnato nei festeggiamenti insieme ai meccanici e agli uomini della Scuderia subito dopo la gara. Ad accompagnare lo scatto sono comparsi soltanto un cuore rosso e un trofeo, simboli che hanno però immediatamente catturato l'attenzione dei follower. Il post è diventato rapidamente virale, raccogliendo migliaia di reazioni e commenti da parte degli appassionati di Formula 1 e dei fan della coppia. Il successo di Barcellona rappresenta infatti una tappa importante anche dal punto di vista personale per Hamilton, che negli ultimi mesi ha affrontato una delle sfide più difficili della sua carriera sportiva: lasciare la Mercedes e iniziare una nuova avventura con il Cavallino Rampante.

Il retroscena dopo il podio e una Ferrari che torna a sognare

Secondo alcune indiscrezioni emerse nel paddock, i festeggiamenti non si sarebbero fermati ai social. Subito dopo la cerimonia del podio, Hamilton avrebbe ricevuto una videochiamata da Kim Kardashian mentre si dirigeva verso gli impegni con i media. La socialité avrebbe voluto congratularsi personalmente con il compagno per la storica impresa. "Hai fatto un lavoro fantastico. Siamo così orgogliosi di te. Siamo felicissimi", sarebbe stato il messaggio rivolto al ferrarista. Hamilton, ancora travolto dall'emozione del momento, avrebbe risposto semplicemente: "Incredibile".