22 anni di matrimonio, la romantica promessa di Martina Colombari a Costacurta

Il 16 giugno 2004 Martina Colombari e Alessandro Costacurta pronunciavano il loro sì nella chiesa di San Giovanni in Marignano, nel Riminese. Un matrimonio arrivato dopo anni di relazione e che ha consacrato una delle coppie più solide e amate dello spettacolo e dello sport italiano. Lei, ex Miss Italia e volto noto della televisione. Lui, storico difensore del Milan e della Nazionale, soprannominato da tutti Billy. Da quel giorno sono trascorsi ventidue anni e, nonostante la costante attenzione del gossip, la loro unione ha saputo attraversare il tempo, costruendo una famiglia insieme al figlio Achille . Un percorso fatto di successi, momenti difficili e una quotidianità condivisa che, ancora oggi, continua a essere raccontata con spontaneità e affetto sui social e nelle interviste.

Le parole di Costacurta: "Sono innamorato pazzo di lei"

Di recente, ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, Costacurta ha parlato apertamente del legame che lo unisce alla moglie. Un sentimento che, a distanza di oltre tre decenni dall’inizio della loro storia, appare immutato. "La scelta di stare 30 anni con Martina è una scelta che non è una scelta, è una conseguenza", ha raccontato l’ex calciatore. "Io inviterei tutti a svegliarsi la mattina con il sorriso di Martina e poi capirebbero perché io sono insieme a lei da 30 anni". Parole che raccontano un amore profondo e una stima reciproca consolidata nel tempo. Costacurta ha ricordato anche la forza mostrata dalla moglie nei momenti più delicati della loro vita familiare: "Marti è una forza della natura. Provo un’ammirazione per una serie di motivi, per come si è comportata durante un periodo difficile della nostra vita". E ha aggiunto: "Faccio di tutto per tenermi quella donna che mi dà questa energia e quella gioia. Io sono innamorato pazzo di lei, perché riesce a farmi stare bene, a farmi stare libero, dà una serenità e secondo me è la donna più bella del mondo".

La dedica social di Martina: "Ti prometto un amore incapace di finire"

Nel giorno del loro anniversario, Martina Colombari ha scelto Instagram per celebrare il marito con una lunga dedica che ha emozionato i follower. "Buon anniversario di matrimonio! E sono 22!", ha scritto l’attrice e conduttrice, accompagnando il messaggio con immagini del loro giorno più bello. Nel lungo messaggio, la Colombari riflette sul significato dell’amore maturo, paragonandolo a quello degli adolescenti: "Anche da grandi, dopo 22 anni di matrimonio, la questione è sempre l’amore. L’amore dei “vecchi” è come l’amore degli adolescenti, fa cose impreviste, esagerate, e quando non esagera le cose che fa sono sbagliate". Una dichiarazione che alterna leggerezza e profondità, tra promesse di giorni luminosi e la consapevolezza delle difficoltà che ogni relazione attraversa: "Ti prometto che avremo sorrisi, sole e sempre amore. Ti prometto che farò errori ancora più grandi e che avremo anche giorni con le nuvole negli occhi". La conclusione è una vera dichiarazione d’amore: "Ma ti prometto l’amore che può fiorire da un amore incapace di finire".