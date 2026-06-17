Nuovo amore per Shakira? La cantante sorpresa in hotel con l'attore Manuel García Rulfo

Dopo anni trascorsi sotto i riflettori per la dolorosa separazione da Gerard Piqué, Shakira potrebbe aver ritrovato la serenità anche sul piano sentimentale. La cantante colombiana è stata fotografata a Los Angeles insieme all’attore messicano Manuel García-Rulfo , protagonista della serie Netflix Avvocato di difesa-The Lincoln Lawyer . Gli scatti, diffusi nelle ultime ore, mostrano i due all’uscita del Sunset Tower Hotel di West Hollywood, uno dei luoghi più frequentati dalle celebrità della città. Nelle immagini Shakira e García-Rulfo appaiono rilassati e sorridenti mentre attendono l’auto dopo aver trascorso la serata insieme. Un dettaglio non è passato inosservato ai più attenti: l’attore apre la portiera alla cantante prima di accompagnarla via, un gesto che ha alimentato le indiscrezioni su una possibile relazione.

Un incontro durante il tour americano

L’avvistamento arriva in un momento particolarmente intenso per la popstar colombiana, vista di recente alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026. Dopo il debutto della tournée statunitense del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira si trova infatti impegnata in una lunga serie di concerti che la porteranno in diverse città americane fino alla fine di luglio. Per ora né la cantante né l’attore hanno commentato le immagini. Si tratta della prima volta in cui vengono fotografati insieme e non esistono conferme ufficiali sull’eventuale natura del loro rapporto. García-Rulfo, nato a Guadalajara nel 1981, è uno dei volti più apprezzati del cinema e della televisione messicana. Negli ultimi anni ha recitato in produzioni internazionali come I magnifici sette, Assassinio sull’Orient Express, Morte sul Nilo e, soprattutto, nella già citata serie di Netflix Avvocato di difesa-The Lincoln Lawyer.

La scelta della riservatezza dopo Piqué

Dal 2022, anno della separazione da Gerard Piqué, Shakira ha sempre mantenuto un profilo prudente sulla propria vita privata. Nonostante le voci che l’hanno accostata negli ultimi anni al pilota Lewis Hamilton e all’attore Lucien Laviscount, la cantante ha più volte ribadito che la sua priorità resta la crescita dei figli Milan e Sasha. García-Rulfo arriva invece da una rottura sentimentale più recente. L’attore ha chiuso all’inizio del 2026 la relazione con Audrey McGraw, figlia dei musicisti Tim McGraw e Faith Hill.