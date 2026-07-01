Ludovica Pagani, dopo il matrimonio con El Shaarawy arriva la svolta in tv

Nuova fase professionale per Ludovica Pagani dopo il matrimonio con Stephan El Shaarawy . Secondo quanto anticipa il settimanale Chi, dopo il "fatidico sì" con il calciatore, la speaker e content creator sarebbe pronta a raccogliere una nuova sfida lontano dai social. Con oltre quattro milioni di follower, la 31enne è da tempo uno dei volti più seguiti del web italiano, ma ora il suo percorso potrebbe arricchirsi di un'importante esperienza televisiva.

Il nuovo programma di Ludovica Pagani

Stando all'indiscrezione condivisa da Giuseppe Candela, nelle scorse settimane sarebbero iniziate le registrazioni di un nuovo format dal titolo La tela del mondo. Il programma sarebbe destinato alla Rai, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla collocazione nel palinsesto né dettagli sul format. La moglie di El Shaarawy dovrebbe però ricoprire il ruolo di conduttrice.

Ludovica Pagani, dai social alla televisione

Negli ultimi anni Ludovica Pagani ha costruito una carriera che va oltre il mondo digitale, affermandosi come volto televisivo e imprenditrice nel settore della comunicazione. L'eventuale approdo su Rai rappresenterebbe un ulteriore passo nel percorso di crescita professionale. Per ora si tratta solo di un rumor, ma le registrazioni già avviate lasciano intendere che l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.