Berrettini, addio Vanessa. "È flirt con la famosa amica di Alcaraz"

C'è chi ufficializza una storia con una foto di coppia e chi, invece, lascia parlare i dettagli. Matteo Berrettini e Peggy Gou hanno scelto – forse involontariamente – un tiramisù per accendere il gossip dell'estate. Lo stesso dessert, immortalato nelle rispettive storie Instagram a pochi minuti di distanza, è bastato per scatenare i fan, convinti che tra il tennista italiano e la celebre DJ sudcoreana ci sia molto più di una semplice amicizia. Dopo la fine della relazione con Vanessa Bellini , mai ufficializzata, il campione azzurro sarebbe pronto a voltare pagina con un volto internazionale. Legato tra l'altro ad un altro celebre tennista: Carlos Alcaraz.

Peggy Gou è la nuova fidanzata di Berrettini?

A far esplodere il tam tam social è stato un incrocio di storie Instagram che molti hanno definito tutt'altro che casuale. Sia Matteo Berrettini sia Peggy Gou hanno pubblicato immagini di una cena elegante praticamente nello stesso momento. A catturare l'attenzione, però, non è stato il locale, bensì il dessert: un tiramisù servito nella stessa caratteristica ciotola di ceramica, fotografato con un'inquadratura molto simile e nella medesima atmosfera. Un dettaglio sufficiente per far partire le ipotesi dei follower, che hanno rapidamente collegato i puntini. E non sarebbe l'unico indizio. Secondo le ricostruzioni delle fanpage più attente ai movimenti del tennista, Berrettini avrebbe iniziato a mettere con una certa continuità dei like ai post della Dj a partire dall'11 giugno. Una data che coinciderebbe anche con la fine della sua relazione con la ballerina Vanessa Bellini, che si sono amati per circa un anno. I primi segnali della rottura erano arrivati proprio all'inizio del mese, quando erano improvvisamente spariti i reciproci like e le rare apparizioni social di coppia. Per ora nessuna conferma da parte dei diretti interessati.

Chi è Peggy Gou e il legame con Alcaraz

Classe 1991, nata a Incheon con il nome di Kim Min-ji, Peggy Gou è oggi una delle Dj e produttrici più influenti della scena elettronica mondiale. Dopo gli studi a Londra e il trasferimento a Berlino, ha conquistato il pubblico internazionale con un sound che fonde house, techno e influenze pop, trasformando brani come (It Goes Like) Nanana in successi globali. Oltre alla musica, è diventata un'icona della moda internazionale, presenza fissa alle sfilate delle grandi maison e fondatrice della sua etichetta discografica, Gudu Records. Non è la prima volta che il suo nome viene accostato a una stella del tennis. Nei mesi scorsi Peggy Gou era infatti finita al centro del gossip per la sua amicizia con Carlos Alcaraz. I due erano stati avvistati insieme durante una cena a Seul e la Dj aveva poi assistito dagli spalti a una partita dello spagnolo agli Australian Open, alimentando le voci di una possibile liaison. A spegnere subito le indiscrezioni era stato però lo stesso Alcaraz, che aveva definito Peggy solo "un'amica", ringraziandola pubblicamente per il sostegno ricevuto.