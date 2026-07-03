La moglie di Lautaro Martinez sorprende: "Non è facile vivere così"  

Dietro il successo di un campione ci sono spesso sacrifici che restano lontani dai riflettori. Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martínez , ha scelto di raccontare il lato più personale della sua quotidianità durante un'intervista rilasciata a Miami, dove ha parlato della vita all'estero, della famiglia, dei suoi progetti imprenditoriali e del rapporto con le altre compagne dei calciatori della Nazionale argentina.

Così Agustina Gandolfo ha costruito la sua vita lontano dall'Argentina

Intervenuta a Miami in occasione della presentazione di Muchachas, la docuserie dedicata alle compagne dei calciatori della Nazionale argentina, Agustina Gandolfo ha spiegato a Gente come riesca a conciliare la vita familiare con quella professionale accanto a Lautaro Martínez, capitano dell'Inter. Per la modella e imprenditrice la parola chiave è una sola: organizzazione. È proprio questa, ha chiarito, ad averle permesso di affrontare gli impegni di una famiglia costretta a continui trasferimenti e a una quotidianità scandita dal calendario calcistico. Negli anni, infatti, la Gandolfo ha costruito anche una propria identità professionale, sviluppando diverse attività imprenditoriali che rappresentano un punto di equilibrio personale oltre il mondo del calcio.

I progetti imprenditoriali e il peso della distanza dalla famiglia

Durante l'intervista, Agustina ha raccontato di aver investito molto nei propri interessi. "Sono quasi una nutrizionista. Ho un ristorante e anche un marchio di vino", ha spiegato, sottolineando come il lavoro rappresenti una fonte di energia e di realizzazione personale. Ma accanto ai successi non mancano le difficoltà. La moglie dell'attaccante argentino ha parlato con sincerità del lato meno conosciuto della vita accanto a un calciatore di livello internazionale. "Non è facile vivere lontano dalla famiglia ed essere spesso sola", ha ammesso, descrivendo il senso di distanza che accompagna chi lascia il proprio Paese per seguire il partner all'estero. Secondo la Gandolfo, mantenersi attiva e continuare a coltivare i propri progetti è stato fondamentale per affrontare i momenti più complessi e trovare un equilibrio anche durante i frequenti cambi di città.

La rete di sostegno tra le compagne dei calciatori

La moglie di Lautaro Martinez è tra le protagoniste di Muchachas, una miniserie documentaria composta da tre episodi che racconta la vita delle donne accanto ai campioni del mondo argentini, mettendo in luce le loro storie personali, il lavoro e le sfide quotidiane. La serie prova a ribaltare la narrazione tradizionale, mostrando che dietro ogni atleta esistono donne con percorsi professionali, responsabilità familiari e obiettivi indipendenti. Parlando del rapporto con le altre compagne dei calciatori della Selección, Agustina ha spiegato che, pur vivendo esperienze diverse, esiste una forma di sostegno reciproco. Molte di loro sono oggi madri e affrontano le stesse difficoltà legate ai continui viaggi, ai trasferimenti e alla lontananza dalle proprie famiglie. Per questo, ha ribadito, si è creato un legame fatto di comprensione e supporto silenzioso che diventa particolarmente prezioso durante le competizioni internazionali. Con il suo racconto, la Gandolfo offre così uno sguardo inedito sulla vita privata accanto a Lautaro Martínez, mostrando come dietro il calcio di altissimo livello ci siano anche organizzazione, sacrifici, indipendenza e il desiderio di costruire un percorso personale senza rinunciare alla famiglia.