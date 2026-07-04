Perché tutti parlano del bacio di Messi alla giornalista, il gossip che travolge la moglie

Non solo il gol, l'assist e la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Al termine della sfida vinta dall'Argentina contro Capo Verde, Leo Messi è finito al centro del gossip anche per un gesto avvenuto lontano dal campo. Il capitano dell'Albiceleste ha salutato con un bacio sulla guancia la giornalista argentina Sofi Martínez , protagonista dell'intervista post partita, in un momento che nel giro di pochi minuti ha fatto il giro dei social network. Le immagini sono state condivise migliaia di volte, alimentando commenti e reazioni tra tifosi e appassionati. In realtà, il rapporto tra Messi e la cronista è noto da tempo e affonda le radici nel Mondiale del Qatar, quando alcune loro interviste avevano già attirato l'attenzione del pubblico. Qualcuno aveva anche fantasticato troppo, insinuando una relazione clandestina tra il giocatore e la cronista.

La battuta di Messi e la risposta di Sofi Martínez

Dopo aver concluso le interviste con gli altri media presenti nella zona mista, Messi si è avvicinato a Sofi Martínez salutandola con un sorriso e un bacio sulla guancia. Prima di iniziare l'intervista, il fuoriclasse ha scherzato sul clamore che ogni loro incontro continua a suscitare. "Se ti guardo, parlano. Se ti saluto, parlano", ha detto ridendo, alludendo alle tante malelingue nate negli ultimi anni attorno ai loro incontri pubblici. La giornalista ha risposto con la stessa leggerezza, ringraziando Messi per il gesto e invitandolo a concentrarsi sull'intervista. Lo scambio ha contribuito a stemperare qualsiasi tipo di speculazione e ha confermato il rapporto di stima reciproca che li lega da tempo. Sofi Martínez è una delle giornaliste sportive più conosciute in Argentina e ha conquistato notorietà internazionale proprio grazie alla copertura della nazionale. Durante il Mondiale del 2022 era stata protagonista di una lunga intervista con Messi dopo la semifinale, conclusa con parole di riconoscimento che avevano emozionato il capitano argentino. Da allora, ogni nuovo incontro tra i due richiama inevitabilmente l'attenzione del pubblico. Ma Messi continua ad essere devoto ad un'unica donna: la moglie Antonela Roccuzzo, madre dei suoi tre figli.

"Abbiamo sbagliato tanto": l'analisi di Messi dopo la qualificazione

Al di là del momento diventato virale, Messi ha analizzato anche la prestazione dell'Argentina, qualificata agli ottavi grazie al successo contro Capo Verde. Autore di un gol e di un assist, il numero 10 ha riconosciuto che la squadra non ha espresso il suo miglior calcio. Il capitano dell'Albiceleste ha ammesso che la Nazionale ha commesso diversi errori nel corso della partita e ha sottolineato i meriti di Capo Verde, una delle rivelazioni del torneo, capace di mettere in difficoltà i campioni del mondo in carica per lunghi tratti dell'incontro.