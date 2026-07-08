Lamine Yamal ai Mondiali 2026, il regalo da 30 mila euro alla fidanzata racconta la sua storia

Non solo il campo. Durante i Mondiali 2026 , l'attenzione dei fotografi si è spostata anche sulla tribuna d'onore dello stadio di Dallas, dove Ines Garcia, nuova fidanzata di Lamine Yamal , ha attirato gli sguardi indossando due collane personalizzate. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, i gioielli sarebbero un regalo dello stesso attaccante della Spagna e avrebbero un valore stimato tra i 25 e i 30 mila euro. Realizzati su misura in oro rosa e diamanti , i due pendenti sono stati analizzati dal gioielliere Iñaki Torres di IT Joyeros, che li ha definiti pezzi unici di alta gioielleria , impossibili da ricondurre a una produzione in serie.

La collana da 30mila euro regalata da Lamine Yamal alla fidanzata

Il dettaglio più significativo dei gioielli è rappresentato dai tre numeri incastonati nei ciondoli: 41, 27 e 19. Si tratta delle maglie indossate da Lamine Yamal nei momenti più importanti della sua giovane carriera. Il numero 41 richiama il debutto con la prima squadra del Barcellona, avvenuto nell'aprile 2023, quando divenne il più giovane esordiente nella storia del club in Liga. Il 27 è invece il numero della sua prima stagione completa tra i professionisti, mentre il 19 rappresenta quello indossato durante la vittoria dell'Europeo 2024 con la Spagna e nelle successive stagioni al Barcellona, prima del passaggio alla prestigiosa maglia numero 10. Il gioiello diventa così una sorta di racconto in miniatura della rapida ascesa del talento spagnolo.

La corona, il numero 304 e il legame con le proprie origini

Oltre ai numeri, i pendenti presentano una corona, simbolo ormai associato a Lamine Yamal dopo le esultanze mostrate durante Euro 2024. Il design richiama anche il logo personale sviluppato da Adidas, nel quale le iniziali "LY" formano proprio la silhouette di una corona. Completa la composizione il numero 304, riferimento alle ultime cifre del codice postale di Rocafonda, il quartiere di Mataró in cui il calciatore è cresciuto. Un dettaglio che richiama il forte legame con le proprie origini, nonostante il successo raggiunto in pochi anni. Fuori dal campo continua intanto anche la relazione con Ines Garcia. La giovane influencer ha raccontato recentemente che il loro rapporto è nato attraverso i social network e che la conoscenza tra i due risale a molto prima di quanto sia diventata di dominio pubblico, ovvero lo scorso maggio. Un legame che, tra gesti simbolici e regali personalizzati, continua ad attirare l'attenzione dei tifosi e dei media.