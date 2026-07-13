Stefano De Martino al compleanno della figlia di Belen, la famiglia è (finalmente) riunita

Una fotografia che vale più di mille parole. Per il quinto compleanno della figlia Luna Marì, Belen Rodriguez ha scelto di riunire attorno alla figlia tutte le persone che fanno parte della sua vita, regalando ai fan un'immagine destinata a far parlare. Nello scatto condiviso sui social, la showgirl è al centro insieme alla festeggiata, circondata da genitori, fratello Jeremias, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez , ma soprattutto dai due uomini che hanno segnato la sua vita sentimentale: Stefano De Martino e Antonino Spinalbese . Una presenza che non è passata inosservata. Antonino, papà di Luna Marì, era accompagnato dalla madre, mentre Stefano ha voluto esserci per festeggiare la sorellina di Santiago, il figlio nato tredici anni fa dal matrimonio con Belen. Un gesto che racconta il rapporto costruito negli anni e dimostra come, quando ci sono di mezzo i figli, il rispetto possa andare oltre la fine di una storia d'amore. A corredo dello scatto, una frase semplice ma dal forte valore simbolico: "Che bello quando la famiglia è unita!" . Un messaggio che fotografa perfettamente il clima sereno della giornata e il nuovo equilibrio raggiunto dalla showgirl. Per amore dei figli e della famiglia ha messo da parte i vecchi rancori del passato.

La dolcissima dedica di Belen alla figlia Luna Marì

Oltre alle immagini della festa, Belen ha voluto dedicare a Luna Marì un messaggio carico di emozione. Attraverso un carosello di fotografie che raccontano la crescita della bambina (e mostrano una festa semplice e casalinga, lontana dagli eccessi), la conduttrice ha aperto il suo cuore con parole piene d'amore. "Ogni volta che ti guardo vedo crescere una ragazzina educata, brillante, intensa, leale, forte, costante, dolce, di principio, lunatica, sincera, rispettosa e sognante", ha scritto, per poi proseguire con una tenera dichiarazione in spagnolo: "Princesa mia, feliz cumpleaños y te deseo que sigas soñando en tu fantástico mundo despierta". E ancora, una promessa da mamma: "Se non mi vedrai davanti, guardati indietro, sarò sempre a coprire le tue spalle ed elevarti fino alle galassie. Te amo mamá". Parole che raccontano il legame profondo tra madre e figlia e che hanno emozionato migliaia di follower.

Un nuovo equilibrio tra amore, lavoro e famiglia

Negli ultimi anni Belen Rodriguez ha affrontato momenti difficili, tra problemi personali, delusioni professionali e un periodo particolarmente complesso che l'ha portata ad allontanarsi dalla televisione. Oggi, però, la situazione sembra completamente cambiata. La serenità ritrovata passa innanzitutto dalla famiglia, come dimostra la festa di Luna Marì, ma anche dal lavoro, con il ritorno a Tu sì que vales, e dalla vita privata. Al suo fianco c'è infatti il personal trainer Gaetano Fidanzati, con cui ha deciso di uscire allo scoperto condividendo anche il primo bacio sui social. Un nuovo capitolo che racconta una Belen più consapevole e serena, capace di trasformare le difficoltà del passato in un equilibrio fatto di affetti, rispetto e nuovi inizi.