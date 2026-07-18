De Paul sposa Tini, la data del matrimonio è un omaggio alla nazionale argentina

Dopo mesi di indiscrezioni e presunti rinvii, Rodrigo De Paul e Tini Stoessel avrebbero finalmente fissato la data del loro matrimonio. Secondo quanto riportato dal programma argentino LAM, il centrocampista della nazionale argentina e la cantante si sposeranno il 18 dicembre . Una data non casuale ma dal forte valore simbolico: ricorre infatti il quarto anniversario della storica vittoria dell'Albiceleste ai Mondiali di Qatar 2022 . La coppia non ha ancora confermato ufficialmente la notizia, ma i media parlano già di quello che potrebbe diventare l'evento mondano dell'anno, destinato a riunire alcune delle personalità più celebri del mondo dello sport e dello spettacolo.

Il matrimonio di De Paul con Tini Stoessel

Secondo le ricostruzioni della stampa argentina, la cerimonia dovrebbe svolgersi al Dok Haras, prestigiosa tenuta situata a Exaltación de la Cruz, nei pressi di Buenos Aires. La struttura è già nota per aver ospitato matrimoni di personaggi famosi, tra cui quello di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Le indiscrezioni parlano di un'organizzazione particolarmente curata, con una cappella privata per la cerimonia religiosa e ampi spazi destinati al ricevimento. In un primo momento la data individuata sarebbe stata il 26 dicembre, ma la coppia avrebbe poi scelto di anticipare le nozze al 18 dicembre, proprio per legarle al ricordo del trionfo mondiale dell'Argentina. Le stime diffuse dai media locali parlano di un budget complessivo vicino al milione di dollari, tra affitto della location, allestimenti, spettacoli musicali, catering e sicurezza.

Gli ospiti Vip al matrimonio di De Paul e Tini

Ovviamente la lista degli invitati dovrebbe essere di assoluto prestigio. Tra i nomi circolati figurano Messi e numerosi protagonisti della nazionale argentina, oltre ad alcuni dei più noti artisti del panorama musicale internazionale. Potrebbero esserci Chris Martin, leader dei Coldplay, Alejandro Sanz, Ricky Martin, oltre alle cantanti Nicki Nicole (ex fidanzata di Lamine Yamal), Emilia Mernes e María Becerra, amiche di lunga data della sposa. Senza dimentica i già citati Oriana Sabatini e Dybala. L'idea dei futuri coniugi sarebbe quella di trasformare il ricevimento in una grande festa all'insegna della musica dal vivo e delle esibizioni improvvisate degli stessi invitati.