Shakira e Piqué si rivedono alla finale dei Mondiali, la faccia di lui dice tutto  

La finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina non ha regalato emozioni soltanto in campo. Tra gli oltre 82mila spettatori presenti al MetLife Stadium c'era anche Gerard Piqué , arrivato sugli spalti insieme ai figli Milan e Sasha per sostenere la Roja. L'ex difensore del Barcellona è stato ripreso mentre raggiungeva lo stadio a piedi, in mezzo ai tifosi. Un dettaglio che ha subito fatto il giro dei social, con molti utenti sorpresi nel vederlo entrare come un normale spettatore anziché da un accesso riservato. A far discutere anche un'altra assenza: accanto a lui non c'era Clara Chía, l'attuale compagna.

Lo show di Shakira ai Mondiali 2026 e la reazione di Piqué

L'intervallo della finale ha segnato una prima assoluta nella storia dei Mondiali 2026: uno spettacolo di metà gara organizzato dalla FIFA, con Shakira tra le grandi protagoniste. La cantante colombiana ha infiammato il pubblico esibendosi sulle note di Dai Dai, brano ufficiale del Mondiale 2026, davanti agli oltre 82mila presenti e a milioni di telespettatori collegati da tutto il mondo. Proprio durante la performance, un altro video ripreso dagli spalti è diventato virale. Le immagini mostrano Milan e Sasha seguire con entusiasmo l'esibizione della madre, mentre Piqué appare serio e impassibile per diversi istanti. Tanto è bastato per alimentare migliaia di commenti sui social, dove molti hanno sottolineato la singolare coincidenza di vedere l'ex difensore assistere dal vivo a uno dei momenti più importanti della carriera internazionale della sua ex compagna. Piqué e Shakira hanno ritrovato un rapporto per il bene dei figli ma pare che la popstar non voglia che Milan e Sasha abbiano rapporti con Clara Chia. Un'indiscrezione confermata dall'assenza della ragazza proprio a New York.

Dal Waka Waka al Mondiale 2026: il destino li fa ritrovare

Sedici anni dopo il Mondiale del Sudafrica, il calcio ha nuovamente incrociato le strade di Shakira e Gerard Piqué. Fu proprio durante la Coppa del Mondo del 2010 che nacque la loro storia d'amore, grazie al videoclip di Waka Waka (This Time for Africa), l'inno ufficiale del torneo, in cui compariva anche il difensore spagnolo. Da quell'incontro prese il via una relazione durata oltre dieci anni, dalla quale sono nati Milan e Sasha. Oggi, a quattro anni dalla separazione e dopo un lungo periodo segnato da tensioni mediatiche, i due si sono ritrovati nello stesso stadio senza alcun incontro pubblico. Da una parte Shakira, protagonista assoluta dello show dell'intervallo; dall'altra Piqué, semplice spettatore sugli spalti insieme ai figli. Un incrocio dal forte valore simbolico che ha aggiunto un ulteriore capitolo a una delle storie più seguite del mondo dello sport e dello spettacolo. Del resto Shakira non ha di certo dimenticato quanto accaduto: "C’erano molte persone che volevano mettermi a tacere, ma io stavo già urlando. E il mio modo di farlo è attraverso la musica", ha raccontato in un'intervista.