Flirt tra la principessa Leonor di Spagna e Gavi, arriva l'incontro dopo i Mondiali  

La festa per la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 si è spostata dal campo al Palazzo della Zarzuela, dove la famiglia reale ha accolto la nazionale al rientro da New York. Re Felipe, la moglie Letizia e le figlie Leonor e Sofia hanno ricevuto giocatori e staff tecnico per celebrare questo ultimo successo. L'atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: sorrisi, applausi e un lungo corridoio d'onore formato dalla Guardia Reale e dai dipendenti della Casa Reale hanno accompagnato l'ingresso dei campioni del mondo. Dopo la tradizionale foto di gruppo sulla scalinata e il discorso pronunciato dal sovrano nei giardini della residenza reale, i calciatori hanno salutato uno a uno i membri della famiglia Borbone. Tra i momenti che hanno attirato maggiormente l'attenzione dei fotografi c'è stato quello che ha visto protagonisti la principessa delle Asturie e Gavi . Il centrocampista del Barcellona ha stretto la mano a Leonor, ricevendo i complimenti dell'erede al trono per il successo conquistato con la Roja. Uno scambio breve, cordiale e perfettamente istituzionale, ma sufficiente a riaccendere un capitolo che da anni alimenta la curiosità degli appassionati di cronaca rosa. Sui social network, infatti, il saluto è diventato rapidamente virale, con molti utenti che hanno ricordato le indiscrezioni circolate negli ultimi anni su un presunto interesse della ventenne nei confronti del giovane calciatore, suo coetaneo.

L'incontro tra la principessa Leonor e Gavi dopo i Mondiali 2026

L'incontro alla Zarzuela non rappresenta il primo momento pubblico condiviso da Leonor e Gavi. I due si erano già incrociati nel luglio 2024, durante il ricevimento organizzato dalla famiglia reale per celebrare la vittoria della Spagna agli Europei disputati in Germania. Anche allora le immagini del loro saluto fecero rapidamente il giro del web, alimentando nuove interpretazioni da parte degli utenti. Questa volta, però, la scena è apparsa ancora più naturale: una stretta di mano, qualche sorriso e poche parole di circostanza, nel pieno rispetto del protocollo previsto per occasioni istituzionali. Nonostante l'assoluta normalità del momento, il passato ha inevitabilmente contribuito ad amplificarne la risonanza mediatica. In poche ore i social si sono riempiti di commenti e riferimenti alle indiscrezioni che, ormai da quasi quattro anni, accompagnano i nomi della principessa e del calciatore. Del resto, Leonor è da tempo una delle figure più seguite della famiglia reale spagnola e ogni sua apparizione pubblica viene osservata nei minimi dettagli, soprattutto quando coinvolge personaggi molto popolari come Gavi.

Il flirt tra Leonor e Gavi

Le voci su un possibile interesse tra la Leonor e il centrocampista del Barcellona risalgono ai Mondiali del Qatar del 2022. Tutto ebbe origine dopo la netta vittoria della Spagna contro il Costa Rica, quando re Felipe fece visita alla nazionale negli spogliatoi. In quell'occasione il sovrano chiese a Gavi una maglia autografata di taglia piccola. Un gesto apparentemente innocuo che fu subito interpretato come un regalo destinato alla figlia Leonor, considerata da diversi media una grande estimatrice del calciatore. Da quel momento iniziarono a moltiplicarsi indiscrezioni e ricostruzioni mai confermate ufficialmente. Alcuni programmi di cronaca rosa sostennero addirittura che la principessa - all'epoca non ancora maggiorenne - decorasse i propri quaderni con fotografie del giocatore, mentre l'allora commissario tecnico Luis Enrique scherzò sull'argomento durante alcune dirette su Twitch. Secondo altre voci, nello spogliatoio della nazionale qualcuno avrebbe persino soprannominato Gavi "il principino". Nessuna di queste indiscrezioni ha però mai trovato conferma da parte della Casa Reale o dei diretti interessati. Con il passare del tempo le speculazioni si sono affievolite, complice anche l'ingresso di un'altra figura maschile nella vita di Leonor. Pare che la futura regina abbia frequentato per mesi Gabriel Giacomelli, un giovane brasiliano conosciuto al college UWC Atlantic College in Galles. Ma non ci sono certezze.

La vita privata di Gavi

Al di là delle indiscrezioni mai confermate, la realtà oggi appare ben diversa. Gavi è infatti sentimentalmente legato ad Ana Pelayo, influencer spagnola molto seguita sui social, con la quale fa coppia ormai da tempo. I due, pur mantenendo una certa riservatezza, formano ormai una coppia ben solida. Il saluto con la principessa Leonor alla Zarzuela, dunque, resta un semplice gesto istituzionale che nulla aggiunge alle vecchie speculazioni nate durante i Mondiali del Qatar del 2022, mai confermate dalla Casa Reale né dai diretti interessati.