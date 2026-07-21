Kate Middleton e quel problema con il figlio. "William costretto a rinunciare ai Mondiali"

L'assenza del principe William ai Mondiali 2026 non è passata inosservata. Mentre diverse famiglie reali europee hanno seguito dal vivo le rispettive nazionali, l'erede al trono britannico ha scelto di restare nel Regno Unito. Proprio lui che è un grande appassionati di pallone. Ma dietro questa decisione, però, ci sarebbe una motivazione strettamente familiare, legata a Kate Middleton e al figlio più grande George.

Le critiche per l'assenza del principe William ai Mondiali 2026

L'ultimo Mondiale ha visto una forte presenza delle case reali europee. La principessa Ingrid Alexandra di Norvegia è diventata virale dopo una foto insieme a Erling Haaland, mentre il re Willem-Alexander e la regina Máxima dei Paesi Bassi hanno sostenuto dagli spalti la nazionale olandese (e anche Curacao che fa parte del regno). Senza dimenticare Felipe di Spagna che, dopo aver assistito alla vittoria del suo Paese contro l'Uruguay, è tornato per la finale con moglie e figlie. A sorprendere è stata invece l'assenza del principe William, da sempre grande appassionato di calcio e tifoso dell'Aston Villa. Nonostante lui e Kate Middleton abbiano seguito il percorso dell'Inghilterra attraverso i social, pubblicando messaggi di sostegno dopo ogni vittoria, il figlio di re Carlo non ha mai volato oltreoceano per assistere alle gare della nazionale inglese. La scelta ha riacceso il dibattito sul suo impegno istituzionale. Secondo i dati pubblicati dal Daily Mail, tra il 1° gennaio e il 15 giugno William ha preso parte a 57 impegni ufficiali, un numero inferiore rispetto ai 76 di re Carlo III e ai 100 della principessa Anna. Nelle ultime settimane, inoltre, è stata soprattutto Kate Middleton a rappresentare pubblicamente i Principi del Galles, mentre William è rimasto lontano sia dagli appuntamenti ufficiali sia dalle trasferte della nazionale inglese.

Il vero motivo per cui il principe William non è andato ai Mondiali 2026

Secondo quanto riferito dal giornalista Richard Eden nella rubrica Eden Confidential del Daily Mail, la scelta del principe William sarebbe stata dettata da una priorità ben precisa: trascorrere più tempo possibile con i figli, e in particolare con il principe George. Una fonte vicina ai Windsor ha spiegato che per Kate e William questo rappresenta un momento importante. George ha infatti concluso gli studi alla Lambrook School e, a partire da settembre, inizierà una nuova fase della sua vita entrando come studente interno all'Eton College, lo stesso prestigioso istituto frequentato in passato dal padre. Proprio per questo motivo William avrebbe preferito rinunciare ai Mondiali per vivere insieme ai figli l'ultima estate prima dell'ingresso di George nel collegio. Un cambiamento significativo nella famiglia del Galles.

Il messaggio di William dopo l'eliminazione dell'Inghilterra

William aveva lasciato intendere che avrebbe preso in considerazione un viaggio negli Stati Uniti soltanto in caso di finale. Durante una conversazione con Travis Kelce nel podcast New Heights, alla domanda se avrebbe raggiunto la nazionale inglese, aveva risposto: "Senza dubbio, se arriveremo in finale". La possibilità, però, è sfumata con la sconfitta dell'Inghilterra contro l'Argentina, che si è imposta per 2-1 nella semifinale del torneo. Dopo l'eliminazione, il principe ha affidato ai social il suo messaggio di sostegno ai giocatori: "Sono devastato. Inghilterra, avete dato tutto e siamo immensamente orgogliosi di voi. Grazie a tutti, dentro e fuori dal campo, per uno straordinario torneo. La determinazione e la fiducia che avete dimostrato hanno ispirato tutti noi. Questa è stata una delle migliori nazionali inglesi viste in una grande competizione. Tenete la testa alta".