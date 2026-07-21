Il gol che vale una fortuna, quanto ha guadagnato Ferran Torres ai Mondiali 2026

La rete che ha deciso la finale dei Mondiali 2026 contro l'Argentina ha consacrato Ferran Torres come uno degli uomini simbolo del trionfo della Spagna . Un successo che vale molto non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. Tra il premio destinato alla nazionale, i bonus concordati con la Federazione e il possibile aumento del valore di mercato, l'attaccante del Barcellona potrebbe vedere crescere sensibilmente i suoi guadagni.

Quanto ha incassato la Spagna per la vittoria del Mondiale

Con il successo nella finale dei Mondiali 2026, la Fifa ha riconosciuto alla Federazione calcistica spagnola (RFEF) un premio di 50 milioni di dollari, pari a circa 44 milioni di euro. Si tratta del compenso più alto mai assegnato alla nazionale vincitrice della Coppa del Mondo. L'intera somma, però, non viene distribuita automaticamente ai calciatori. Il denaro viene versato alla RFEF, che provvede poi a ripartirlo secondo gli accordi raggiunti con la squadra prima dell'inizio della competizione. Secondo quanto riportano diversi media spagnoli, tra cui AS USA, i giocatori avrebbero diritto al 45% del premio complessivo. Questo significherebbe un fondo di circa 22,5 milioni di dollari destinato alla rosa campione del mondo.

Quanto potrebbe guadagnare Ferran Torres

Se la ripartizione dovesse essere confermata, ciascuno dei 26 giocatori convocati riceverebbe un bonus di circa 756 mila euro lordi. Anche Ferran Torres, autore del gol decisivo nella finale contro l'Argentina, rientrerebbe in questa cifra. Si tratta però di un importo lordo. Il bonus è infatti soggetto alla tassazione prevista per i redditi da lavoro e l'importo finale dipenderà dalla residenza fiscale del calciatore. Secondo le stime pubblicate dalla stampa spagnola, il Tesoro incasserà una parte consistente dei premi destinati ai giocatori che pagano le imposte in Spagna. Di conseguenza, Ferran Torres percepirà una somma inferiore ai 756 mila euro lordi.

Il vero tesoro può arrivare dopo i Mondiali 2026

Il premio della Fifa rappresenta solo una parte del ritorno economico che potrebbe ottenere Ferran Torres. Segnare il gol che vale una Coppa del Mondo significa aumentare in modo considerevole la propria visibilità internazionale. Dopo un'impresa di questo livello è normale che crescano l'interesse degli sponsor, le richieste per campagne pubblicitarie e le opportunità di stringere nuovi accordi commerciali con grandi marchi internazionali. Anche il Barcellona potrebbe beneficiare dell'exploit del suo attaccante. Le prestazioni offerte al Mondiale potrebbero infatti aumentare il valore di mercato del giocatore e rafforzarne il peso all'interno del club, aprendo la strada a un eventuale rinnovo di contratto con condizioni economiche più favorevoli. Il gol che ha consegnato il titolo mondiale alla Spagna, dunque, potrebbe rappresentare per Ferran Torres non solo il momento più importante della carriera, ma anche l'inizio di una nuova fase dal punto di vista economico e professionale.