Donnarumma si sposa: data, location e ospiti, tutto quello che sappiamo

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sono pronti a dirsi sì. Il portiere della Nazionale italiana e del Manchester City sposerà la storica compagna - nonché madre di suo figlio Leo - venerdì 24 luglio nella suggestiva cornice della Valle d'Itria, in Puglia . La cerimonia si terrà a Locorotondo, mentre il ricevimento è in programma in una prestigiosa masseria di Fasano. Intorno all'evento c'è il massimo riserbo, ma tra gli invitati potrebbero esserci alcune delle più grandi stelle del calcio internazionale.

Dove si sposa Donnarumma, la location del matrimonio

Il grande giorno sarà venerdì 24 luglio. La cerimonia religiosa è in programma alle 17 nella chiesa Madre di Locorotondo, uno dei borghi più suggestivi della Puglia, mentre il ricevimento si sposterà poco dopo nella prestigiosa residenza Pettolecchia, a Fasano. La scelta della location è arrivata dopo mesi di assoluto riserbo. In passato la coppia aveva preso in considerazione anche altre chiese della zona, tra cui la Basilica Cattedrale di Ostuni, oggi interessata da lavori di restauro, e la chiesa di San Francesco. Alla fine, però, Donnarumma e Alessia Elefante hanno preferito una soluzione che unisse fascino e praticità, grazie alla vicinanza tra il luogo della celebrazione e quello della festa. L'organizzazione è stata curata nei minimi dettagli. Il Comune ha predisposto uno speciale piano per la viabilità per agevolare l'arrivo degli sposi e degli ospiti, mentre la regia dell'evento è affidata alla wedding planner Valentina Carella, che già nei mesi scorsi aveva avviato le procedure necessarie per garantire la massima riservatezza.

Da Haaland a Guardiola, gli invitati al matrimonio di Donnarumma

Per il banchetto gli sposi avrebbero scelto il celebre gruppo stellato Da Vittorio, sinonimo di alta cucina italiana. Una scelta che conferma la volontà di trasformare il matrimonio in un evento esclusivo, con ogni dettaglio studiato per offrire un'accoglienza di altissimo livello. Se il menù è ormai quasi definito, resta invece blindata la lista degli invitati. Nonostante il massimo riserbo, iniziano però a circolare alcuni nomi eccellenti provenienti dal mondo del calcio. Tra gli ospiti più attesi ci sarebbe Erling Haaland, compagno di squadra di Donnarumma al Manchester City, già presente in Italia in questi giorni dopo l'avventura ai Mondiali. Si parla anche della possibile presenza di Pep Guardiola, tecnico dei Citizens nell'ultima stagione, oltre a figure di primo piano del calcio italiano come Giovanni Malagò, Paolo Maldini, Sandro Tonali e Nicolò Barella. Un parterre che, se confermato, trasformerebbe il matrimonio del numero uno azzurro in una vera e propria reunion delle stelle del pallone.

La promessa social e il "contratto a lungo termine"

La coppia aveva già attirato l'attenzione lo scorso 2 maggio, quando sui social aveva condiviso una foto in cui Alessia Elefante indossava un elegante abito bianco. Ad accompagnare lo scatto, la frase di Donnarumma sul "contratto a lungo termine", interpretata come un chiaro riferimento al matrimonio civile, già celebrato nelle settimane precedenti. Ora, con la cerimonia religiosa in programma il 24 luglio in Puglia, i due sono pronti a festeggiare il loro amore insieme a familiari e amici.