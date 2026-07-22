La principessa Leonor di Spagna rompe il protocollo con Ferran Torres, la richiesta che nessuno si aspettava

La vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 continua a regalare retroscena. Dopo la festa al MetLife Stadium di New York e il ricevimento ufficiale al Palazzo della Zarzuela, è emerso un curioso scambio di battute tra la principessa Leonor e Ferran Torres , protagonista della finale con il gol decisivo contro l'Argentina. Durante l'incontro con i campioni del mondo, l'erede al trono ha avvicinato l'attaccante del Barcellona con una domanda che ha colto tutti di sorpresa: "Non avevi intenzione di rasarti i capelli?" . Un riferimento diretto alla promessa fatta dal calciatore nei giorni precedenti al torneo: in caso di trionfo della Roja avrebbe cambiato radicalmente look. Una scommessa che aveva acceso il dibattito anche sui social, dove migliaia di tifosi gli avevano chiesto di non rinunciare alla sua ormai celebre chioma. Alla domanda di Leonor, Ferran ha risposto sorridendo con un secco: "No, no", provocando le risate della futura regina e della sorella, l'Infanta Sofia.

Il ricevimento alla Zarzuela e il clima rilassato con i campioni del mondo

Dopo il rientro in Spagna, la prima tappa della Nazionale di Luis de la Fuente è stata il Palazzo della Zarzuela. Re Felipe, la regina Letizia, la principessa Leonor e l'Infanta Sofia hanno accolto i campioni del mondo in un ricevimento istituzionale che, però, ha lasciato spazio anche a momenti di grande spontaneità. Terminata la foto ufficiale, la famiglia reale si è intrattenuta con i giocatori nei giardini del palazzo. Il sovrano ha scherzato con Lamine Yamal, mentre Leonor e Sofia hanno conversato con diversi protagonisti della spedizione iridata. Proprio il dialogo con Ferran Torres ha mostrato quanto la principessa abbia seguito da vicino il cammino della Roja. La battuta sulla promessa del taglio di capelli ha confermato la sua conoscenza delle curiosità che hanno accompagnato il Mondiale, oltre alla passione dimostrata sugli spalti di New York, dove ha esultato ai gol della Spagna indossando la maglia bianca con il numero 26.

Dopo Gavi, un altro episodio che fa parlare della principessa Leonor

Quello con Ferran Torres non è stato l'unico momento che ha acceso i riflettori sulla principessa durante il ricevimento alla Zarzuela. Nelle ultime ore ha fatto discutere anche il suo incontro con Gavi, tornato al centro dell'attenzione dopo le indiscrezioni che nel 2022 avevano ipotizzato un presunto flirt con il giovane calciatore. Le immagini diffuse dalla Casa Reale hanno mostrato un semplice saluto tra i due, con una stretta di mano cordiale e nel pieno rispetto del protocollo, senza alcun gesto che potesse alimentare nuove speculazioni. Del resto, quelle voci non hanno mai trovato conferme e oggi Gavi è legato sentimentalmente all'influencer Ana Pelayo. A conquistare davvero la scena è stata invece la simpatica battuta rivolta a Ferran Torres. Un siparietto di pochi secondi che racconta il clima di festa vissuto dalla Roja dopo la conquista del secondo titolo mondiale e il rapporto sempre più naturale tra la nuova generazione dei campioni spagnoli e la famiglia reale.