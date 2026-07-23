Ferran Torres e Ana Mena insieme, "scintille alla festa per la vittoria della Spagna"

Sarebbe nata una nuova coppia dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 . Quella formata da Ferran Torres e Ana Mena . Lui è il calciatore del Barcellona che ha segnato il gol decisivo all'Argentina, lei una cantante di Malaga molto nota anche in Italia per via di alcune hit estive con Fred De Palma e Rocco Hunt. Pare che i due abbiano iniziato a flirtare durante i festeggiamenti per la nazionale campione del mondo che si sono tenuti a Madrid in Plaza de Cibeles. Durante la serata si sono esibite diverse star della musica spagnola, tra cui Ana Mena che si è presentata sul palco con la maglia numero 7. Un chiaro omaggio a Ferran ma non è finita di certo qui.

La presunta storia d'amore tra Ana Mena e Ferran Torres

Dopo i festeggiamenti in piazza, Ana Mena e Ferran Torres sarebbero stati avvistati in atteggiamenti intimi al party privato organizzato dopo l'evento pubblico. "Hanno flirtato tutto il tempo", hanno spifferato alla stampa alcuni presenti. "C'era grande intesa e chimica tra di loro", ha aggiunto qualcun altro. Sui social è spuntata anche una foto in cui i due appaiono insieme mentre ballano e si divertono con grande sintonia. Nonostante l'entusiasmo dei fan e il fermento social, nessuno dei due ha confermato o smentito ufficialmente un legame sentimentale.

Il passato di Ana Mena e Ferran Torres

Nel passato amoroso di Ferran Torres una relazione importante, quella con Sira Martínez, figlia di Luis Enrique. È durata dal 2012 al 2023. Poi il giocatore ha amato l'influencer Martina Hunter ma la liaison è durata solo pochi mesi. Ana Mena ha invece un debole per gli sportivi: in passato è stata legata a Brahim Díaz, ex del Milan oggi in forza al Real Madrid, e ha avuto pure un flirt con Carlos Alcaraz. Dal 2024 al 2026 è stata fidanzata con l'attore Oscar Casas.