Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ferran Torres e Ana Mena insieme, "scintille alla festa per la vittoria della Spagna"

Ferran Torres e Ana Mena insieme, "scintille alla festa per la vittoria della Spagna"

Ferran Torres e Ana Mena, scoppia il gossip dopo i Mondiali 2026: tutti gli indizi che fanno sognare i fan sulla nuova presunta coppia
3 min
TagsAna MenaFerran Torres

Sarebbe nata una nuova coppia dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026. Quella formata da Ferran Torres e Ana Mena. Lui è il calciatore del Barcellona che ha segnato il gol decisivo all'Argentina, lei una cantante di Malaga molto nota anche in Italia per via di alcune hit estive con Fred De Palma e Rocco Hunt. Pare che i due abbiano iniziato a flirtare durante i festeggiamenti per la nazionale campione del mondo che si sono tenuti a Madrid in Plaza de Cibeles. Durante la serata si sono esibite diverse star della musica spagnola, tra cui Ana Mena che si è presentata sul palco con la maglia numero 7. Un chiaro omaggio a Ferran ma non è finita di certo qui.

La presunta storia d'amore tra Ana Mena e Ferran Torres

Dopo i festeggiamenti in piazza, Ana Mena e Ferran Torres sarebbero stati avvistati in atteggiamenti intimi al party privato organizzato dopo l'evento pubblico. "Hanno flirtato tutto il tempo", hanno spifferato alla stampa alcuni presenti. "C'era grande intesa e chimica tra di loro", ha aggiunto qualcun altro. Sui social è spuntata anche una foto in cui i due appaiono insieme mentre ballano e si divertono con grande sintonia. Nonostante l'entusiasmo dei fan e il fermento social, nessuno dei due ha confermato o smentito ufficialmente un legame sentimentale.

Il passato di Ana Mena e Ferran Torres

Nel passato amoroso di Ferran Torres una relazione importante, quella con Sira Martínez, figlia di Luis Enrique. È durata dal 2012 al 2023. Poi il giocatore ha amato l'influencer Martina Hunter ma la liaison è durata solo pochi mesi. Ana Mena ha invece un debole per gli sportivi: in passato è stata legata a Brahim Díaz, ex del Milan oggi in forza al Real Madrid, e ha avuto pure un flirt con Carlos Alcaraz. Dal 2024 al 2026 è stata fidanzata con l'attore Oscar Casas.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Ferran Torres e la principessaI guadagni di Ferran Torres

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS