Amici, Maria De Filippi punta sullo sport: "Alessio Sakara tra i nuovi Professori"

Alessio Sakara nuovo Professore di Amici di Maria De Filippi?

Secondo le ultime indiscrezioni, Maria De Filippi starebbe valutando un'importante novità per Amici 26: accanto alle tradizionali lezioni di canto e danza potrebbe trovare spazio anche la boxe, affidata ad Alessio Sakara. L'ex campione delle arti marziali miste rappresenta uno dei nomi più autorevoli degli sport da combattimento italiani. Dopo la lunga carriera nelle MMA, culminata con esperienze nelle principali organizzazioni internazionali, nell'ottobre 2025 ha conquistato anche il titolo dei pesi mediomassimi di bareknuckle boxing nella promozione americana BKFC. Negli ultimi anni è diventato inoltre un volto televisivo molto apprezzato grazie alla partecipazione a Tu Si Que Vales. Il suo eventuale approdo nella scuola non sarebbe casuale. Sakara è infatti legato da tempo al mondo Fascino anche sul piano personale, essendo il compagno di Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi di Maria De Filippi.

Non un talent sportivo, ma una formazione più completa per gli allievi

L'ipotesi, però, non significherebbe trasformare Amici in un programma dedicato agli sportivi. L'idea più accreditata è quella di utilizzare la boxe come strumento di crescita fisica e mentale per cantanti e ballerini. Allenamenti mirati potrebbero aiutare gli allievi a migliorare resistenza, coordinazione, concentrazione, gestione dello stress e disciplina, qualità fondamentali anche per affrontare il palcoscenico. In questo contesto, Sakara potrebbe guidare stage e lezioni speciali, affiancando il percorso artistico senza sostituirsi alle materie principali. Per il talent, inoltre, non sarebbe un'assoluta novità. Già nella sesta edizione Maria De Filippi aveva aperto le porte allo sport, affidando le lezioni di ginnastica artistica al campione olimpico Yuri Chechi. L'introduzione della boxe rappresenterebbe quindi un ritorno a quella formula, aggiornata con una disciplina diversa e con uno dei suoi interpreti più prestigiosi.

Nuovo format e docenti: tutte le indiscrezioni su Amici 26

Le possibili novità non si fermano allo sport. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, Amici 26 potrebbe raccontare in maniera ancora più approfondita il percorso professionale dei giovani cantanti già inseriti nel mondo discografico. Le telecamere seguirebbero non solo le lezioni in studio, ma anche la produzione dei brani, gli incontri con manager e case discografiche, gli eventi promozionali e i concerti, offrendo uno sguardo più realistico sul lavoro che precede il successo. Anche sul fronte dei professori sono previsti dei cambiamenti. Non ci sarà più Anna Pettinelli, che ha scelto di partecipare come concorrente a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Salvo sorprese, dovrebbero invece restare Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.