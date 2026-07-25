Leclerc diventa papà: la moglie Alexandra mostra il pancione al GP di Ungheria

Charles Leclerc e la moglie Alexandra si preparano a diventare genitori per la prima volta. Dopo settimane di indiscrezioni, l'ultima comparsa della coppia al Gran Premio d'Ungheria ha lasciato ben poco spazio ai dubbi. A catturare l'attenzione è stato soprattutto il pancione della modella e influencer , mostrato con naturalezza tra il pubblico del circuito. Alexandra ha scelto un lungo abito azzurro cielo, dal taglio morbido, che metteva in risalto le forme della gravidanza. Il look era completato da un mantello coordinato, utile per ripararsi dal sole estivo senza rinunciare all'eleganza. Accanto a lei, il pilota della Ferrari non ha nascosto la propria felicità, seguendola con sguardi complici e sorrisi durante tutta la giornata. Le immagini della coppia hanno rapidamente fatto il giro dei social, trasformando il weekend di gara in un momento speciale anche fuori dalla pista.

Primo figlio per Charles e Alexandra Leclerc

A rendere ancora più tenera la scena è stata la presenza di Leo, il cane della coppia, ormai presenza fissa nella vita di Leclerc e Alexandra. Il piccolo amico a quattro zampe ha attirato l'attenzione con le sue vivaci "incursioni" tra il pubblico, regalando più di un sorriso al pilota monegasco. Alexandra lo ha accompagnato per buona parte del tempo al guinzaglio, prendendolo anche in braccio in alcuni momenti. Un quadro familiare che ha mostrato la serenità con cui i due stanno vivendo questo periodo così importante. Pur essendo tra le coppie più seguite del paddock, Leclerc e Saint Mleux continuano a mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata, preferendo lasciare che siano i gesti e le immagini a raccontare questa nuova fase della loro storia.

Nessun annuncio ufficiale, ma il pancione parla da solo

Al momento né Charles Leclerc né Alexandra Saint Mleux, sposi da pochi mesi, hanno confermato ufficialmente la gravidanza attraverso i propri canali social o con dichiarazioni pubbliche. Eppure, le fotografie scattate durante il Gran Premio d'Ungheria sembrano aver anticipato qualsiasi comunicazione. Resta ancora il massimo riserbo anche sui dettagli della gravidanza. La coppia non ha rivelato la data prevista per il parto né il sesso del bambino. Secondo alcuni osservatori, il pancione farebbe pensare che Alexandra abbia già superato il primo trimestre, ma si tratta soltanto di ipotesi. Anche la scelta dell'abito azzurro ha alimentato le speculazioni di chi vi ha visto un possibile indizio sull'arrivo di un maschietto. Per ora, però, non esistono conferme e i futuri genitori sembrano intenzionati a vivere questo momento con discrezione. Se arriverà un annuncio ufficiale, potrebbe essere proprio sui social, dove milioni di tifosi e follower attendono di condividere con loro la gioia dell'arrivo del primo figlio.