Quanto è costato il matrimonio di Donnarumma, il prezzo della location esclusiva in Puglia

La Puglia si conferma una delle destinazioni preferite dai personaggi dello spettacolo e dello sport per celebrare i momenti più importanti della propria vita. Questa volta a sceglierla è stato Gigio Donnarumma, portiere del Manchester City e capitano della Nazionale italiana , che venerdì 24 luglio ha pronunciato il fatidico sì alla compagna Alessia Elefante . La cerimonia religiosa è stata celebrata nella chiesa di San Giorgio Martire, nel cuore del centro storico di Locorotondo, uno dei borghi simbolo della Valle d'Itria. Dopo il rito, sposi e invitati si sono spostati a Pettolecchia La Residenza, esclusiva dimora immersa tra gli ulivi secolari di Savelletri, scelta per ospitare il ricevimento. Una location che negli ultimi anni è diventata sinonimo di lusso e riservatezza, caratteristiche particolarmente apprezzate da chi desidera celebrare un matrimonio lontano dai riflettori.

Una masseria di lusso immersa tra gli ulivi della Valle d'Itria

Pettolecchia La Residenza è una storica masseria ottocentesca completamente restaurata e trasformata in una struttura ricettiva di altissimo livello. Sorge all'interno di una proprietà privata di circa otto ettari, tra ulivi secolari e a pochi minuti dalle spiagge dell'Adriatico. La residenza dispone di cinque suite di lusso, una piscina privata di circa 200 metri quadrati, palestra, ampi giardini, terrazze panoramiche e un servizio altamente personalizzato che comprende concierge dedicato, maggiordomo e personale di servizio quotidiano. Durante il soggiorno può accogliere fino a una decina di ospiti, mentre per gli eventi arriva a ospitare circa 150 persone, sfruttando gli spazi esterni tra giardini, piscina e uliveti. L'atmosfera esclusiva e la totale privacy fanno della struttura una delle location più richieste per matrimoni di alto livello e ricevimenti privati, soprattutto da parte di imprenditori, calciatori e personaggi dello spettacolo.

Quanto costa affittare la location di matrimonio scelta da Donnarumma

L'affitto della residenza rappresenta già una voce di spesa importante. Le tariffe disponibili sui principali portali specializzati variano infatti in base alla stagione, ma restituiscono un'idea del livello di esclusività della struttura. Per l'affitto in uso esclusivo della villa si parte da circa 20 mila euro a settimana, fino a superare 53 mila euro nei periodi di maggiore richiesta. Generalmente è previsto un soggiorno minimo di sette notti e nel prezzo sono inclusi servizi come pulizie giornaliere, concierge, butler e assistenza personalizzata. Si tratta, però, soltanto del costo necessario per riservare la proprietà, senza considerare tutte le spese legate all'organizzazione del matrimonio. Per il banchetto, le stime del settore parlano di un costo compreso tra 200 e 230 euro a persona. Questo significa che un ricevimento con 100 invitati può richiedere una spesa tra i 20 e i 23 mila euro, mentre con 150 ospiti il solo catering può arrivare a costare tra 30 e 34.500 euro.

Il conto finale può superare i 200 mila euro

Alla location e al banchetto si aggiungono numerose altre voci di spesa: allestimenti floreali, scenografie, illuminazione, fotografo, videomaker, wedding planner, musica dal vivo o DJ, noleggio degli arredi, intrattenimento ed eventuali spettacoli pirotecnici. Secondo le stime degli operatori del settore, organizzare un matrimonio di lusso in una struttura come Pettolecchia La Residenza può facilmente superare i 150-200 mila euro, soprattutto quando sono previste personalizzazioni particolarmente elaborate o servizi esclusivi dedicati agli ospiti. Si tratta comunque di valutazioni basate sui costi medi del mercato e non di cifre ufficiali relative alle nozze di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. La scelta della coppia conferma ancora una volta il crescente fascino della Puglia come destinazione per i grandi eventi. L'affitto in esclusiva dell'intera proprietà, la posizione appartata tra gli ulivi, la possibilità di organizzare ricevimenti in totale riservatezza e un servizio su misura rendono Pettolecchia La Residenza una delle mete più ambite da chi cerca un matrimonio elegante, lontano dal clamore ma con tutti i comfort di un resort a cinque stelle.