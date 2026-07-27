Totti, Noemi Bocchi verso Ballando con le Stelle: il retroscena

Noemi Bocchi per la prima volta in tv, a Ballando con le Stelle. A quattro anni dall'inizio della sua relazione con Francesco Totti, la flower designer sarebbe finalmente pronta a farsi conoscere davvero dal grande pubblico. Stando a quanto riporta Chi, la trattativa tra Noemi e Milly Carlucci sarebbe in fase molto avanzata. Mancherebbe solo la firma sul contratto, insomma. Dopo aver provato per lungo tempo ad avere Chanel Totti, la conduttrice Rai avrebbe virato sulla compagna del Capitano. Indubbiamente una scelta azzeccata visto che c'è molta curiosità attorno alla Bocchi. Della 38enne si sa poco e nulla e mediaticamente è sempre rimasta in disparte nella faida tra l'ex calciatore e Ilary Blasi.