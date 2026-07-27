Totti, Noemi Bocchi verso Ballando con le Stelle: il retroscena
Noemi Bocchi per la prima volta in tv, a Ballando con le Stelle. A quattro anni dall'inizio della sua relazione con Francesco Totti, la flower designer sarebbe finalmente pronta a farsi conoscere davvero dal grande pubblico. Stando a quanto riporta Chi, la trattativa tra Noemi e Milly Carlucci sarebbe in fase molto avanzata. Mancherebbe solo la firma sul contratto, insomma. Dopo aver provato per lungo tempo ad avere Chanel Totti, la conduttrice Rai avrebbe virato sulla compagna del Capitano. Indubbiamente una scelta azzeccata visto che c'è molta curiosità attorno alla Bocchi. Della 38enne si sa poco e nulla e mediaticamente è sempre rimasta in disparte nella faida tra l'ex calciatore e Ilary Blasi.
Noemi Bocchi concorrente a Ballando con le Stelle 2026
"Noemi Bocchi era già apparsa dietro le quinte dello show a maggio 2025, quando aveva accompagnato Francesco a "Sognando…Ballando con le Stelle". Il programma ha cercato in questi anni con insistenza Chanel Totti, figlia del campione giallorosso, che ha sempre rifiutato l'offerta. Ora a dire sì potrebbe essere la compagna del calciatore", fa sapere il magazine.
Gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle 2026
Nel cast di Ballando con le Stelle 2026 dovrebbero esserci anche Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri e Flavio Pennetta. Gli ultimi due conoscono già il meccanismo del dancing show dopo la partecipazione dei rispettivi compagni, Federica Nargi e Fabio Fognini. Ad oggi, però, nessuna conferma è arrivata da parte di Milly Carlucci. Ballando con le Stelle partirà su Rai 1 il prossimo 3 ottobre.