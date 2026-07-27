Ana Mena rompe il silenzio su Ferran Torres: la frase che spiazza tutti

Le celebrazioni per il trionfo della Spagna ai Mondiali 2026 continuano a far discutere anche lontano dal campo. Dopo il gol decisivo di Ferran Torres nella finale contro l'Argentina e la grande festa organizzata a Madrid, l'attenzione si è spostata sulla vita privata dell'attaccante. A innescare il gossip è stata la presenza di Ana Mena ai festeggiamenti di Plaza de Cibeles, dove la cantante si è esibita davanti ai tifosi della Roja. Nei giorni successivi, complice anche la recente fine della relazione tra Ana Mena e l'attore Óscar Casas, sui social hanno iniziato a rincorrersi indiscrezioni su un possibile flirt con il calciatore del Barcellona. A mettere fine alle speculazioni è stata però la stessa artista, che ha scelto di rispondere direttamente ai cronisti. Intercettata all'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas dai giornalisti di Europa Press, Ana Mena ha liquidato le voci con ironia. Alla domanda sul presunto feeling con Ferran Torres ha reagito con una risata: "Davvero?". Poi ha aggiunto: "C'era talmente tanta gente che era impossibile. Per l'amor del cielo" . Una smentita netta, rafforzata da un'altra dichiarazione: "Non lo conosco quasi, di cosa stiamo parlando?".

La maglia numero 7 e le indiscrezioni: "State traendo conclusioni assurde"

Tra gli elementi che avevano alimentato il gossip c'era anche un dettaglio notato dai fan durante l'esibizione di Ana Mena a Cibeles. La cantante indossava infatti la maglia della nazionale spagnola con il numero 7, lo stesso scelto da Ferran Torres durante il Mondiale. Un particolare che molti avevano interpretato come un possibile messaggio, ma che l'artista ha ridimensionato senza esitazioni. "È semplicemente quella che mi hanno dato", ha spiegato, escludendo qualsiasi significato nascosto. La popstar ha colto l'occasione anche per rispondere ad altre recenti indiscrezioni che l'avevano accostata al tennista Carlos Alcaraz. "State estrapolando molte cose dal contesto", ha dichiarato, definendo le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni "conclusioni assurde". Quanto al presunto legame con Ferran Torres, Ana Mena è stata ancora più categorica, parlando apertamente di "un'invenzione". Le sue dichiarazioni arrivano a poche settimane dalla conferma della rottura con Óscar Casas, conosciuto nel 2024 sul set del film Ídolos.

Da dove sono nate le voci sul presunto flirt

Le indiscrezioni hanno iniziato a circolare subito dopo la festa privata organizzata al termine delle celebrazioni ufficiali per il titolo mondiale conquistato dalla Spagna. Secondo quanto raccontato dal giornalista sportivo Gerard Romero, tra Ana Mena e Ferran Torres sarebbe emersa una particolare sintonia durante la serata. A rilanciare ulteriormente il gossip è stata l'influencer e opinionista Amor Romeira, che ha sostenuto di aver raccolto testimonianze di persone presenti all'evento. Attraverso i social ha parlato di "flirt, scherzi, scintille e una forte connessione" tra i due, arrivando ad affermare che avrebbero trascorso insieme gran parte della notte. A supporto delle sue dichiarazioni ha condiviso anche una fotografia che ritrae Ana Mena e Ferran Torres nello stesso gruppo di invitati sulla pista da ballo, assicurando inoltre di essere in possesso di alcuni video della serata. Le immagini e le testimonianze hanno inevitabilmente alimentato il dibattito online, ma al momento non esistono conferme di una relazione tra la cantante e il calciatore. Le uniche dichiarazioni dirette sono quelle di Ana Mena, che ha escluso qualsiasi coinvolgimento sentimentale, definendo prive di fondamento le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni.