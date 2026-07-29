Ferran Torres innamorato di un'italiana, baci bollenti con Jasmine a Ibiza dopo i Mondiali  

Chi è Jasmine Hafez, l'italiana che ha conquistato Ferran Torres

Jasmine Hafez vive a Milano, dove è nata e cresciuta, e ha costruito il proprio percorso professionale tra il settore del turismo, dell'ospitalità e dell'organizzazione di eventi. Dopo gli studi universitari nel capoluogo meneghino, con una specializzazione in Turismo e Design del Prodotto allo Iulm, ha maturato esperienze nella gestione di eventi e nell'accoglienza, sviluppando competenze organizzative e relazionali. Nel suo profilo professionale si definisce una specialista nell'organizzazione di eventi su larga scala, con esperienza nella gestione di team, nella soddisfazione del cliente e nell'ottimizzazione dei processi operativi. Tra le sue esperienze figurano anche la gestione di un bed and breakfast e il coordinamento delle prenotazioni, attività che le hanno permesso di affinare capacità di pianificazione e problem solving. Attualmente lavora come hostess per eventi e assistente di volo, ma fuori dall'ambito lavorativo coltiva interessi molto diversi. Ama leggere libri dedicati alla psicologia, alla crescita personale e al business, pratica regolarmente pilates, yoga e allenamento con i pesi e ha una passione dichiarata per le lingue straniere. In particolare, lo spagnolo occupa un posto speciale: "Sono appassionata di lingue straniere, soprattutto di spagnolo", ha scritto sui social. Un passione che ha sicuramente fatto la differenza nel suo rapporto con Ferran Torres.

L'incontro con Ferran Torres e la vacanza insieme a Ibiza

Secondo quanto ricostruito dalla stampa spagnola, Ferran Torres e Jasmine Hafez si sarebbero conosciuti grazie a un amico in comune. Da quel primo contatto sarebbe nato uno scambio di messaggi su Instagram, destinato a trasformarsi in qualcosa di più. Terminati gli impegni con la nazionale spagnola e dopo il trionfo ai Mondiali, l'attaccante del Barcellona avrebbe invitato Jasmine a raggiungerlo a Ibiza per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme al suo gruppo di amici, tra cui il compagno di squadra Marcos Llorente. Le fotografie pubblicate da Lecturas mostrano i due rilassati a bordo di una barca, tra sorrisi e gesti di complicità. In uno degli scatti Ferran viene immortalato mentre bacia Jasmine, un dettaglio che ha alimentato le voci di una relazione ormai avviata. Durante il soggiorno sull'isola, la coppia sarebbe stata vista anche in alcuni dei locali più esclusivi della movida ibizenca.

Dalle voci su Ana Mena al nuovo capitolo sentimentale

Per Ferran Torres si tratta di un'estate intensa anche sul piano personale. Nelle settimane successive alla vittoria della Spagna ai Mondiali, il suo nome era stato accostato alla cantante Ana Mena dopo alcuni incontri durante i festeggiamenti a Madrid. Rumor che la stessa popstar aveva poi smentito pubblicamente. Prima ancora, il calciatore aveva chiuso la relazione con l'influencer Martina Hunter. Oggi, invece, tutto sembra indicare l'inizio di un nuovo capitolo. Le immagini arrivate da Ibiza raccontano un Torres sereno, deciso a concedersi una pausa dopo una stagione indimenticabile culminata con il gol che ha consegnato alla Spagna il titolo mondiale. E accanto a lui, almeno per questa estate, c'è Jasmine Hafez, l'italiana che, lontano dai riflettori del calcio, sembra aver conquistato anche il cuore dell'eroe della finale mondiale.