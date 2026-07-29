Nico Williams lascia la fidanzata Ainhi Garcia dopo i Mondiali 2026

La vittoria ai Mondiali 2026 ha consacrato Nico Williams come uno dei simboli della nuova Spagna calcistica. Ma, mentre sul campo il momento è tra i più felici della sua carriera, nella vita privata arriva una notizia inattesa. L'attaccante dell'Athletic Bilbao e Ainhi Garcia hanno deciso di mettere fine alla loro relazione dopo due anni insieme. A rivelarlo è stato il giornalista spagnolo Javier de Hoyos, secondo cui la separazione sarebbe avvenuta in modo sereno e senza alcun episodio controverso.

Nico Williams e Ainhi Garcia si sono lasciati, non stanno più insieme

La notizia è arrivata pochi giorni dopo il ritorno di Nico Williams dalle vacanze successive al trionfo mondiale. Secondo quanto riferito da Javier de Hoyos, che avrebbe raccolto conferme da persone vicine all'ormai ex coppia, la relazione si sarebbe conclusa in modo consensuale e nel massimo rispetto reciproco. Le fonti escludono categoricamente le ipotesi che avevano iniziato a circolare nelle ultime ore: nessun tradimento, nessuna terza persona e nessun episodio particolare avrebbe provocato la separazione. Il motivo sarebbe molto più semplice. Con il passare del tempo, il sentimento si sarebbe affievolito fino a portare entrambi alla decisione di intraprendere strade diverse. Chi conosce Nico Williams e Ainhi Garcia racconta che tra loro sarebbe rimasto un rapporto di grande stima e affetto. La scelta di interrompere la relazione sarebbe maturata senza tensioni, tanto che entrambi vengono descritti come oggi serenamente single, pur conservando un legame umano costruito durante due anni vissuti lontano dai riflettori.

I segnali sui social e il sostegno durante i Mondiali

Fino a pochi giorni fa nulla lasciava immaginare una rottura. Ainhi Garcia ha seguito il calciatore durante il Mondiale negli Stati Uniti, diventando una presenza costante al suo fianco proprio nel periodo più importante della sua carriera. Per il compleanno di Nico, celebrato il 12 luglio, l'ingegnere ed esperta di intelligenza artificiale gli aveva pure dedicato un messaggio pubblico ricco d'affetto, accompagnato da fotografie della loro storia. "Buon compleanno alla persona che illumina la mia vita. Ti amo", aveva scritto. Una dichiarazione alla quale il calciatore aveva risposto con un semplice ma eloquente: "Ti amo, piccola". Dopo la diffusione delle indiscrezioni sulla separazione, però, qualcosa è cambiato anche sui social. Ainhi ha smesso di seguire Nico Williams su Instagram e ha eliminato diverse fotografie che li ritraevano insieme, comprese quelle pubblicate durante il Mondiale e il post dedicato al suo compleanno. Il calciatore, invece, continua a seguirla.

Marbella, il futuro e un nuovo capitolo

La fine della relazione arriva in un'estate intensa per l'attaccante spagnolo. Dopo aver superato una stagione complicata da alcuni problemi fisici e aver conquistato il titolo mondiale con la Spagna, Nico Williams si sta concedendo qualche giorno di relax nella villa acquistata lo scorso anno a Marbella, una delle località più esclusive della Costa del Sol. Secondo la ricostruzione della stampa spagnola, proprio lì il calciatore sta cercando di ricaricare le energie prima del ritorno agli allenamenti, previsto per il 10 agosto, quando inizierà ufficialmente la preparazione in vista della nuova stagione. Per il momento né Nico Williams né Ainhi García hanno commentato pubblicamente la notizia