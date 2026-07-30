Mbappé torna in Italia, è pazzo di Ester Exposito: baci e coccole sullo yacht  

Dopo settimane di indiscrezioni e apparizioni sempre più frequenti insieme, Kylian Mbappé e Ester Exposito non sembrano più nascondere la loro relazione. L'attaccante del Real Madrid e l'attrice spagnola, star di Elite, sono stati paparazzati durante una vacanza in Sardegna , dove tra baci, abbracci e momenti di complicità hanno confermato, di fatto, il legame che li unisce. Un ritorno per i due, che si erano già concessi una fuga in Italia lo scorso giugno , qualche settimana prima dell'inizio dei Mondiali 2026.

La vacanza in Sardegna tra yacht, baci e momenti di complicità

Le immagini, scattate dai paparazzi il 28 luglio al largo della Sardegna, mostrano Kylian Mbappé e Ester Exposito a bordo di uno yacht di lusso mentre si concedono una giornata di relax tra sole e mare. L'attrice sfoggia un bikini a righe bianche e rosse, mentre il campione francese indossa un costume blu e si rilassa a torso nudo. Tra una chiacchiera e una risata, i due vengono immortalati mentre si scambiano baci e abbracci, gesti che alimentano ulteriormente le voci sulla loro relazione. Non manca nemmeno un momento divertente: durante un'uscita in paddleboard, Mbappé impugna la pagaia mentre Ester resta in equilibrio accanto a lui. L'esperimento, però, termina con una caduta in mare che strappa un sorriso a entrambi. Dopo qualche istante, la coppia risale sulla tavola e riprende la traversata nelle acque cristalline del Mediterraneo.

La cena sulla costa e gli scatti romantici di Mbappé

Terminata la giornata in mare, i due raggiungono la costa per la cena. Per l'occasione Ester cambia look, scegliendo un top rosso con spalline sottili e una lunga gonna a pois coordinata, completata da sandali dorati e una piccola borsa arancione. Mbappé, invece, punta su uno stile estivo essenziale con polo bianca in maglia, bermuda blu navy ed espadrillas. Anche durante il trasferimento verso la riva la complicità è evidente. Il calciatore si improvvisa fotografo, immortalando la compagna prima con lo smartphone e poi con una piccola macchina fotografica digitale mentre lei posa sorridente a bordo dell'imbarcazione. Immagini che raccontano una quotidianità sempre più condivisa e un'intesa che appare ormai consolidata.

La discrezione di Ester Exposito sul rapporto con Mbappé

Nonostante le fotografie sembrino parlare da sole, Ester Exposito continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Già lo scorso marzo, quando le prime indiscrezioni sul presunto legame con Mbappé avevano iniziato a circolare, l'attrice aveva evitato qualsiasi conferma. Intercettata dai giornalisti durante un concerto di Rosalía alla Movistar Arena di Madrid, aveva liquidato le domande con poche parole. Alla domanda sulla sua presenza al Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, aveva risposto: "A dire il vero non mi piace molto il calcio, ma la partita è stata bella". E quando i cronisti avevano insistito sul rapporto con l'attaccante francese, si era limitata ad aggiungere: "Non dirò nulla, ma sto benissimo". Una linea di discrezione che continua a mantenere ancora oggi, mentre gli scatti della vacanza in Sardegna raccontano una storia sempre più difficile da nascondere.