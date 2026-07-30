Lorenzo Lucca papà, nato il primo figlio del calciatore: l'annuncio emoziona i tifosi  

Per Lorenzo Lucca è arrivato il gol più importante, quello lontano dal campo. L'attaccante è diventato papà del suo primo figlio: la compagna Sofia Rallo ha dato alla luce il piccolo Leonardo. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro dei social, dove tifosi, amici e compagni hanno riempito la coppia di messaggi di affetto in un momento speciale della loro vita.

È nato Leonardo, il figlio di Lorenzo Lucca e Sofia Rallo

In attesa di capire quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera, Lorenzo Lucca può festeggiare un traguardo che va ben oltre il calcio. L'attaccante azzurro ha accolto il suo primo figlio, Leonardo, nato dalla relazione con Sofia Rallo. Ad annunciare il lieto evento è stata la stessa compagna del calciatore attraverso i social, condividendo la nascita del piccolo e il nome scelto per il bambino. Delle immagini dolcissime in bianco e nero che ritraggono i primi emozionanti momenti della coppia con il bebè. In poche ore il post è stato sommerso da centinaia di messaggi di congratulazioni da parte di amici, colleghi e tifosi, che hanno voluto partecipare alla felicità della nuova famiglia.

L'affetto dei tifosi, tra auguri e battute social

I tifosi hanno celebrato la nascita di Leonardo con messaggi pieni di affetto: "Benvenuto al mondo, piccolo Leo", "Auguri alla vostra splendida famiglia" e "Che emozione" sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto il post. Non è mancata neppure la consueta ironia tutta calcistica. Qualcuno ha scherzato augurandosi che il piccolo Leonardo possa un giorno diventare "ancora più forte del papà", mentre altri hanno sottolineato come questo sia il momento più bello nella vita di un giocatore, al di là dei risultati ottenuti sul terreno di gioco.