Ferran Torres e l'italiana Jasmine Hafez, spunta una richiesta dopo il bacio a Ibiza

Le immagini di Ferran Torres e Jasmine Hafez insieme a Ibiza continuano a far mormorare. Dopo la pubblicazione delle fotografie che li ritraggono durante una vacanza sull'isola spagnola, con tanto di bacio sulla guancia a bordo di uno yacht, sono arrivate le prime indiscrezioni sulla reazione della giovane assistente di volo italiana. Mentre il calciatore del Barcellona viene descritto come ancora single dal suo entourage, Jasmine si sarebbe limitata ad una richiesta che ha inevitabilmente attirato l'attenzione.

La richiesta di Jasmine Hafez dopo le foto con Ferran Torres

Secondo quanto riferito dalla giornalista Leticia Requejo nel programma spagnolo El verano se mueve, Jasmine Hafez non avrebbe mai smentito le immagini pubblicate dalla stampa spagnola. Un dettaglio che ha contribuito ad alimentare i rumors su un possibile legame con Ferran Torres. La giovane - nata e cresciuta a Milano, dove vive ancora oggi - avrebbe preferito mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni pubbliche o interventi sui social network. L'unica reazione raccontata dalla giornalista riguarda una precisa richiesta: Jasmine avrebbe chiesto più volte di poter vedere tutte le fotografie pubblicate dal settimanale che ha lanciato lo scoop. Stando al racconto di Requejo, l'assistente di volo italiana si sarebbe mostrata particolarmente interessata al contenuto completo del servizio fotografico, senza però confermare né smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Un atteggiamento prudente che, almeno per il momento, lascia aperte tutte le ipotesi.

L'entourage di Ferran Torres smentisce il flirt

Di tutt'altro tenore, invece, la versione che arriva dalle persone vicine al calciatore della nazionale spagnola. Il giornalista Javier de Hoyos, attraverso i suoi canali social, ha spiegato di aver raccolto la posizione dell'entourage dell'attaccante, che avrebbe escluso qualsiasi coinvolgimento sentimentale. A detta di questa ricostruzione, Jasmine Hafez farebbe semplicemente parte della compagnia di amici con cui Ferran Torres ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Ibiza dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026. Nessuna storia d'amore in corso, dunque, ma soltanto un rapporto di amicizia nato all'interno dello stesso gruppo. Le stesse fonti ribadiscono inoltre che la situazione sentimentale del calciatore non sarebbe cambiata nelle ultime settimane: Ferran Torres sarebbe ancora single. Smentita, infatti, anche la presunta liaison con la cantante Ana Mena.

Due versioni opposte e un mistero ancora aperto

Le fotografie hanno inevitabilmente acceso la curiosità dei fan e degli appassionati di gossip. Gli scatti mostrano Ferran Torres e Jasmine Hafez insieme durante momenti di relax in mare, compreso un gesto affettuoso che ha dato il via alle speculazioni su una possibile nuova relazione. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali. Da una parte Jasmine Hafez ha scelto di non commentare pubblicamente la vicenda, senza neppure smentire quanto pubblicato e mostrando interesse per l'intero reportage fotografico. Dall'altra, l'entourage del calciatore continua a respingere con decisione l'ipotesi di un flirt, sostenendo che tra i due ci sia soltanto una semplice amicizia. Fino a eventuali dichiarazioni dei diretti interessati, la vicenda resta quindi avvolta nell'incertezza, con le immagini di Ibiza destinate a far parlare ancora nelle prossime settimane.