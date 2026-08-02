Ilary Blasi e Bastian si sposano: c'è già una possibile data per il matrimonio in Costiera Amalfitana

Archiviato definitivamente il lungo e bizzoso divorzio da Francesco Totti , è già tempo di nuove nozze per Ilary Blasi . La conduttrice televisiva sarebbe infatti tutta intenta nell'organizzare il suo matrimonio da sogno con Bastian Müller , in una location esclusivissima della Costiera Amalfitana .

Ravello luogo del cuore di Ilary e Bastian

La scelta sarebbe ricaduta sulla bellissima Ravello, un luogo amato dalle star internazionali e del jet set, che avrebbe stregato Ilary e Bastian poco meno di un anno fa, durante una romantica fuga in Costiera. Lo sfarzoso ricevimento che seguirà la cerimonia civile dovrebbe essere Villa Cimbrone, dimora storica, resa celebre in tutto il mondo dai suoi giardini e dalla Terrazza dell'Infinito.

Data top secret, ma esiste anche un 'Piano B'

Massimo riserbo sulla data, ma c'è chi è pronto a giurare che era già tutto pronto sin dallo scorso San Valentino, quando Bastian fece la sua proposta di matrimonio ad Ilary in quel di Parigi e che dal momento della sentenza di divorzio, la Blasi abbia messo ufficialmente in modo l'imponente macchina organizzativa per l'evento. Le ultime settimane di settembre sembrerebbero secondo indiscrezioni quelle messe nel mirino da Ilary, ma c'è un "ma". Che il matrimonio con Totti sia ormai finito è certo, ma la documentazione potrebbe non essere pronta entro la data prescelta. Nel caso la burocrazia si mettesse di traverso, però, è già pronto un 'Piano B' per il 2027. A non essere in discussione sarà invece la location, che resterà la perla della Costiera Amalfitana.