Lamine Yamal, "colazione da incubo. Troppi capricci, caos tra i dipendenti. La fidanzata in imbarazzo"

Dopo aver trascorso alcuni giorni di relax a Ibiza in seguito al trionfo della Spagna ai Mondiali 2026, Lamine Yamal ha fatto tappa a Madrid insieme alla fidanzata Ines Garcia per una colazione al Dani Brasserie, il ristorante stellato del Four Seasons Hotel. Una mattinata che, secondo il racconto di un testimone presente quel giorno e riportato dal magazine spagnolo COOL, si sarebbe trasformata in un vero banco di prova per il personale di cucina e di sala.

Piatti rimandati indietro e richieste continue di Lamine Yamal

Secondo il testimone, Lamine Yamal e Ines Garcia sarebbero arrivati al Dani Brasserie intorno alle nove del mattino, fermandosi nel locale per circa due ore. La coppia, ospite dell'hotel, avrebbe ordinato una colazione apparentemente semplice: uova Benedict con toast per il calciatore e una frittata di albumi per la sua compagna. Da quel momento, però, sarebbero iniziate le difficoltà per il personale del ristorante. La fonte sostiene che il giocatore del Barcellona abbia rimandato indietro più volte i piatti perché non soddisfatto della preparazione. Il primo problema avrebbe riguardato la cottura delle uova. Una volta rifatte, sarebbero arrivate nuove osservazioni sul sale e, successivamente, sul toast, giudicato troppo poco cotto. Quando anche il pane è stato sostituito, sarebbe arrivata un'ulteriore richiesta: preparare di nuovo le uova, ormai fredde dopo l'attesa. La cucina avrebbe così dovuto rifare la colazione diverse volte nel tentativo di soddisfare ogni richiesta del giovane attaccante.

"Sembrava imbarazzata": il comportamento di Ines Garcia

Nel racconto emerge anche un netto contrasto tra l'atteggiamento attribuito a Lamine Yamal e quello della ragazza che era con lui. "Ines è stata molto gentile e disponibile con tutti noi", ha spifferato l'insider, aggiungendo che la giovane "sembrava imbarazzata" mentre il personale continuava a riportare indietro i piatti per modificarli secondo le richieste del calciatore. Lo stesso testimone precisa comunque che, trattandosi di un hotel di lusso, soddisfare ogni richiesta del cliente rientra nella normalità del servizio, anche quando comporta un lavoro extra per cucina e camerieri. Stando poi alla ricostruzione, una colazione di quel livello avrebbe un costo di circa 200 euro per due persone ma pare che la coppia sia stata ospite della struttura. Per ora, però, nessun commento dai diretti interessati o da parte della struttura.