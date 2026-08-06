Cristiano Ronaldo e Georgina, il matrimonio è vicinissimo: dove si sposano e chi ci sarà

Tutto pronto per il matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez . A un anno dalla romantica proposta di nozze , il calciatore e l'ex commessa di Gucci sono finalmente pronti a giurarsi amore eterno. Pare che la coppia abbia optato per un evento intimo, alla presenza di famigliari e amici di una vita.

Quando si sposa Cristiano Ronaldo

Stando agli ultimi spifferi che arrivano dai media britannici, il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez potrebbe celebrarsi sabato 8 agosto. Il condizionale è d'obbligo perché i diretti interessati non hanno ancora confermato questa data. Ma neppure smentita, come accaduto nei giorni scorsi quando è trapelata la notizia di una cerimonia fissata per il primo agosto nella suggestiva Quinta da Regaleira, a Sintra. Quell'ipotesi è stata rapidamente smentita dai responsabili della struttura, che hanno confermato la regolare apertura del sito ai visitatori. Anche alcuni familiari del campione hanno prontamente preso le distanze da quelle voci. Questa volta, però, lo scenario appare diverso: nonostante la diffusione della nuova data dell'8 agosto, non è arrivata alcuna smentita ufficiale. Un silenzio che continua ad alimentare la curiosità dei fan e che rende il conto alla rovescia ancora più ricco di aspettative.

Dove si sposa Cristiano Ronaldo

La cerimonia religiosa del matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez dovrebbe svolgersi nella Sé do Funchal, la storica cattedrale del XVI secolo situata nel cuore di Funchal, sull'isola di Madeira. Una scelta dal forte valore simbolico: è proprio qui che il campione portoghese è nato e cresciuto, muovendo i primi passi prima di diventare uno dei calciatori più celebri della storia. La funzione, sempre secondo i rumors, sarebbe prevista nel primo pomeriggio, nel rispetto della tradizione portoghese. Trattandosi di un luogo di culto ancora attivo, le autorità potrebbero predisporre un importante piano di sicurezza per regolare l'accesso alle vie del centro durante l'evento, qualora la cerimonia venisse confermata. La Sé do Funchal è uno dei monumenti più rappresentativi di Madeira. Commissionata alla fine del Quattrocento durante il regno di Manuele I e consacrata nel 1514, la cattedrale è un capolavoro che unisce elementi gotici e manuelini. Al suo interno custodisce un prezioso soffitto mudéjar in legno di cedro locale e una pala d'altare fiamminga dorata risalente al XVI secolo. Dichiarata monumento nazionale portoghese nel 1910, continua a essere uno dei simboli culturali dell'isola.

Dopo la funzione religiosa, i festeggiamenti dovrebbero proseguire al Savoy Palace Hotel, esclusivo resort a cinque stelle affacciato sull'Oceano Atlantico. Le indiscrezioni si sono intensificate dopo che alcuni ospiti della struttura sarebbero stati informati dell'indisponibilità di due interi piani e di diverse aree comuni nel fine settimana, riservate a un importante evento privato. La scelta dell'hotel risponderebbe anche all'esigenza di garantire la massima riservatezza agli invitati. Gli ampi spazi privati, le sale panoramiche e le aree dedicate consentirebbero infatti di ospitare familiari e ospiti internazionali lontano dai riflettori. Resta invece priva di conferme ufficiali la voce secondo cui l'evento potrebbe raggiungere un costo di circa 50 milioni di dollari: una cifra che, al momento, non è mai stata verificata né confermata dagli entourage della coppia. Ma chi figura nella lista degli invitati?