Russell Crowe a 62 anni ritrova il fisico del Gladiatore e svela come ha perso 25 chili

Russell Crowe torna a far parlare di sé. L'attore premio Oscar ha mostrato sui social una forma fisica completamente rinnovata, tanto da riportare alla mente il Maximus de Il Gladiatore , il ruolo che nel 2000 lo consacrò a Hollywood. Braccia muscolose, fisico asciutto e un sorriso che racconta un percorso lungo e impegnativo: a 62 anni ha perso circa 25 chili , sorprendendo fan e colleghi. A catturare l'attenzione è stata una foto pubblicata su Instagram insieme alla star della WWE Drew McIntyre. Nello scatto, Crowe indossa una canottiera nera che mette in evidenza la nuova muscolatura conquistata dopo mesi di allenamento. "In palestra con Drew McIntyre. Un bravo ragazzo. Una persona eccezionale", ha scritto nella didascalia, spiegando di essere ormai alle battute finali delle riprese di The Last Druid, girato in Spagna. L'attore ha raccontato che il clima e le lunghe giornate trascorse sul set hanno rappresentato una motivazione in più per ritrovare la forma. "È un passo alla volta. La costanza è la tua migliore amica" , ha scritto, ricevendo migliaia di messaggi di apprezzamento. Tra i commenti spicca chi afferma che "il Gladiatore è tornato" e chi si dice impressionato dalla sua condizione fisica a oltre sessant'anni.

Come Russell Crowe è riuscito a dimagrire di 25 chili

La trasformazione di Russell Crowe - che di recente ha elogiato pubblicamente il cantante Ultimo - è iniziata dopo le riprese di Norimberga, film nel quale interpreta Hermann Göring e per il quale aveva dovuto aumentare notevolmente di peso. Ospite del podcast The Joe Rogan Experience, l'attore ha raccontato di essere arrivato a pesare circa 125 chili al termine delle riprese, per poi scendere fino a poco più di 100 grazie a un percForso graduale. Il cambiamento, ha spiegato, non è stato guidato dalla fretta di dimagrire, ma dalla necessità di ritrovare mobilità e ridurre i dolori provocati da anni di infortuni e dall'artrite. Crowe ha raccontato di essersi sottoposto a un programma mirato con trattamenti per ridurre l'infiammazione delle articolazioni, che gli hanno permesso di tornare ad allenarsi con continuità senza dover affrontare lunghe ore di dolore dopo ogni sessione. "Sto procedendo con molta calma", ha detto. L'obiettivo non era prepararsi rapidamente a un ruolo, ma costruire una condizione fisica destinata a durare nel tempo. Un approccio diverso rispetto al passato, quando era solito affrontare allenamenti estremamente intensi in vista delle riprese.

Meno alcol e nuovi progetti per Crowe

Tra i cambiamenti che hanno contribuito alla sua rinascita fisica c'è anche una diversa gestione dello stile di vita. L'attore ha raccontato di aver ridotto sensibilmente il consumo di alcol, senza però rinunciare completamente a un buon bicchiere di vino. "Non bevo più tanto per bere", ha ammesso. "Se scelgo un vino, voglio che sia davvero speciale". Una decisione maturata con l'età e con una maggiore consapevolezza dei limiti del proprio corpo, che gli ha consentito di ridurre ulteriormente l'infiammazione e recuperare più rapidamente dopo gli allenamenti. Il nuovo aspetto arriva in un momento particolarmente importante della sua carriera. Dopo The Last Druid, Crowe sarà infatti protagonista del nuovo Highlander, dove reciterà accanto a Henry Cavill, Dave Bautista, Karen Gillan, Djimon Hounsou e Jeremy Irons. Un ritorno ai ruoli d'azione che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile e che oggi, grazie a una trasformazione costruita con pazienza e costanza, riporta Russell Crowe vicino all'immagine iconica che lo ha reso celebre in tutto il mondo.