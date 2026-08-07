Cucurella si regala la Costiera Amalfitana dopo i Mondiali, il dettaglio che colpisce i tifosi

Marc Cucurella si è lasciato alle spalle una stagione da incorniciare. Dopo il trionfo ai Mondiali 2026 con la Spagna e il grande salto di mercato con il trasferimento dal Chelsea al Real Madrid , il terzino ha scelto di concedersi qualche giorno di relax insieme a Claudia Rodriguez . La destinazione non è casuale: la Costiera Amalfitana , da anni rifugio estivo di campioni e celebrità, dove il difensore ha deciso di staccare la spina prima di iniziare la sua nuova avventura in maglia blanca. Attraverso le immagini condivise sui social, Cucurella ha raccontato una vacanza all'insegna del mare e del lusso. La coppia ha noleggiato uno yacht per esplorare le località più esclusive della costa, evitando il traffico e godendosi il panorama direttamente dal mare. Tra le tappe del viaggio ci sono Amalfi, Positano e l'immancabile Capri , dove i due hanno passeggiato tra le boutique più prestigiose e si sono concessi una cena al celebre ristorante del Gran Hotel Quisisana . Le fotografie hanno catturato anche altri dettagli che non sono passati inosservati ai tifosi: il nuovo look del difensore e il tatuaggio dedicato al ct della Spagna Luis de la Fuente , simbolo di un'estate destinata a restare nella memoria del calciatore.

Cucurella dopo i Mondiali 2026, vacanze in Italia con la moglie

A colpire i follower è stata anche un'altra particolarità: accanto a Marc Cucurella e alla sua Claudia non compaiono i loro tre figli, Mateo, Río e Bella. Una scelta precisa, maturata dopo mesi intensissimi tra impegni sportivi, Mondiale, trattative di mercato, trasloco a Madrid e organizzazione della nuova vita familiare nella capitale spagnola. Affidati i bambini ai nonni, la coppia ha deciso di regalarsi qualche giorno esclusivamente per sé. Gite in barca, aperitivi al tramonto, passeggiate nei vicoli della Costiera, shopping nelle boutique di lusso e momenti di assoluto relax hanno scandito le loro giornate. Tra uno scorcio mozzafiato e una cena romantica c'è stato spazio anche per passatempi decisamente più semplici. Sui social è infatti comparsa una partita a Rummikub, il celebre gioco di tessere numerate. A sorridere, almeno questa volta, è stato proprio Cucurella, che ha chiuso la partita grazie a un jolly decisivo, trasformando anche una semplice sfida in un momento di complicità con la moglie.

Marc Cucurella tra Positano, Amalfi e Capri

È stato lo stesso Marc Cucurella a mostrare ai tifosi alcuni dei momenti più belli della vacanza, accompagnando gli scatti con un messaggio semplice ma eloquente: si sta "godendo la vita". Le immagini raccontano un itinerario da cartolina tra le meraviglie della Costiera Amalfitana. Uno degli scatti più apprezzati è stato realizzato direttamente dallo yacht e offre una vista spettacolare su Positano, con la celebre Spiaggia Grande, le case colorate arroccate sulla collina e l'inconfondibile cupola della Chiesa di Santa Maria Assunta che domina il panorama. Dopo una stagione vissuta sempre al massimo, Cucurella sembra aver trovato il modo migliore per ricaricare le batterie. Il Real Madrid lo aspetta per una nuova sfida, ma prima c'è spazio per qualche giorno di mare, romanticismo e panorami italiani che hanno già conquistato uno dei nuovi protagonisti della Liga.