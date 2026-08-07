Tevez, l'amara confessione dell'ex Brenda Asnicar: "Avrei voluto solo una cosa da lui"

A distanza di oltre quindici anni, Brenda Asnicar è tornata a parlare della relazione con Carlos Tevez, una storia che all'epoca fece discutere tutta l'Argentina (e non solo). Ospite del podcast Nada que ocultar, l'attrice e cantante ha raccontato uno degli aspetti che più l'ha segnata di quel periodo: la mancanza di sostegno da parte dell'ex attaccante della Juve nei momenti più delicati. "La cosa che mi ha fatto più male è stata vedere che il mio compagno non mi difendeva", ha confessato Asnicar, ricordando gli anni in cui la loro storia era costantemente al centro del gossip . All'epoca lei aveva appena 17 anni, mentre Tevez ne aveva 28 , e ogni dettaglio della loro vita privata finiva sulle copertine dei giornali. La famosa Antonella de Il mondo di Patty ha dunque spiegato come la giovane età e l'enorme esposizione mediatica abbiano reso ancora più difficile affrontare quelle polemiche, lasciandole ferite che ancora oggi ricorda con lucidità.

Brenda Asnicar, Tevez e il mistero della casa comprata in Argentina

Tra gli episodi che Brenda Asnicar non ha mai dimenticato c'è quello legato alla casa acquistata quando non aveva ancora raggiunto la maggiore età. Stando ai pettegolezzi dell'epoca, l'immobile sarebbe stato un regalo di Tevez: una ricostruzione che l'attrice ha sempre smentito. "Perché nessuno diceva che quella casa era mia? Ho ancora l'atto di proprietà, l'ho comprata con la mia famiglia", ha dichiarato. Le indiscrezioni, però, continuarono ad alimentare le cronache rosa e finirono per oscurare quello che, per lei, rappresentava un importante traguardo personale. Con il passare degli anni Brenda guarda a quella vicenda con maggiore distacco, ma ha ammesso che allora la situazione le provocò una profonda frustrazione. "Quando leggo quelle cose oggi penso: "Che stupidaggine". Ma in quel momento mi facevano stare davvero male", ha detto.

Brenda Asnicar, l'altro retroscena su Tevez e il paragone con Duki

Nel corso dell'intervista, Brenda Asnicar ha ribadito di essersi sentita poco protetta in quella fase della sua vita. "Ero una minorenne, avevo lavorato duramente per raggiungere quel risultato e nessuno mi difendeva. Anzi, tutti dicevano che era stato lui a regalarmi la casa", ha affermato, sottolineando quanto quelle voci abbiano pesato anche sulla sua famiglia. L'attrice ha poi riflettuto sulle relazioni più importanti della sua vita, citando non solo Tevez ma anche il rapper Duki. Secondo Brenda, esiste un tratto comune che accomuna tutti i suoi ex compagni. "Se guardo tutte le persone con cui sono stata, c'è un elemento che le unisce: hanno tutte un talento straordinario, sono sempre stati numeri uno nel loro campo", ha concluso.