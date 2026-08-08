De Paul e Tini, scoppia la lite coi genitori a pochi mesi dal matrimonio

Mentre proseguono i preparativi per il matrimonio con Rodrigo De Paul , Tini Stoessel si ritrova al centro di nuove indiscrezioni sulla sua vita privata. A riaccendere i rumors è stata l'assenza della madre, Mariana Muzlera, durante le prime prove dell'abito da sposa. Un dettaglio che in Argentina ha alimentato le voci di un possibile allontanamento dalla famiglia. A rilanciare l'ipotesi è stata la trasmissione Intrusos, secondo cui il presunto contrasto non riguarderebbe questioni personali, bensì la gestione della carriera della cantante.

Perché Tini Stoessel ha litigato coi genitori prima del matrimonio con De Paul

Secondo quanto riferito dalla giornalista Paula Varela nel corso del programma televisivo argentino, il presunto attrito tra Tini Stoessel e i suoi genitori non sarebbe nato di recente. Anzi, avrebbe avuto origine già prima dei Mondiali 2026, quando sarebbero emerse le prime divergenze all'interno della famiglia. Stando alle indiscrezioni, inizialmente il rapporto si sarebbe incrinato con la madre Mariana Muzlera e, successivamente, anche con il padre Alejandro Stoessel, storico produttore e figura centrale nella carriera dell'artista. Sempre secondo la ricostruzione diffusa dalla trasmissione, Alejandro non avrebbe accompagnato la figlia negli ultimi concerti del tour Futttura, un'assenza che avrebbe attirato l'attenzione degli addetti ai lavori proprio per il ruolo che ha sempre ricoperto nella gestione professionale della cantante. La giornalista si è spinta oltre, sostenendo che i rapporti sarebbero oggi completamente interrotti. Una ricostruzione che, al momento, non trova alcuna conferma ufficiale da parte della famiglia.

Tini, la carriera e il ruolo dei genitori

Dunque, a quanto pare, il nodo della vicenda non sarebbe di natura economica, ma professionale. Alla domanda se il presunto conflitto con entrambi i genitori avesse la stessa origine, Paula Varela ha risposto affermativamente, spiegando che tutto ruoterebbe attorno alle scelte legate alla carriera dell'artista. La frase riportata dalla giornalista riassumerebbe il malessere che avrebbe portato alla distanza: Tini, infatti, "non vorrebbe più che le venga detto cosa fare, cosa dire e perfino come pensare". Sempre secondo le indiscrezioni, la gestione degli impegni professionali della cantante non sarebbe più affidata al padre Alejandro Stoessel, ma a una persona di sua assoluta fiducia. Si tratta, però, di informazioni provenienti da fonti vicine all'entourage dell'artista e mai confermate dai diretti interessati.

Quando si sposano Tini e De Paul

Le nuove voci arrivano in un momento particolarmente importante per Tini Stoessel e Rodrigo De Paul, impegnati nell'organizzazione delle nozze previste per il 19 dicembre. Proprio in questo contesto, l'assenza della madre durante le prime prove dell'abito da sposa ha dato ulteriore forza alle speculazioni circolate negli ultimi giorni sui media argentini. Al momento né l'ex star di Violetta né i suoi genitori hanno commentato pubblicamente le indiscrezioni. Nessuna smentita, ma nemmeno conferme: il presunto allontanamento resta quindi una voce di corridoio, destinata probabilmente ad accompagnare la coppia fino al giorno del matrimonio, in attesa di eventuali chiarimenti da parte dei diretti interessati.