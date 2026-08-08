Carlos Sainz pronto per il matrimonio: l'indizio di Rebecca Donaldson fa sognare i fan

Carlos Sainz , pilota della Williams ed ex ferrarista, sarebbe pronto a sposare la compagna Rebecca Donaldson . A far nascere i rumors è stata una storia pubblicata dalla modella scozzese su Instagram, interpretata da molti come una conferma dell'imminente matrimonio. Secondo fonti vicine allo sportivo, citate da JuaggiF1, le nozze potrebbero essere celebrate il prossimo dicembre . Per il momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della coppia, ma l'ipotesi sta già entusiasmando i tifosi.

Carlos Sainz pronto a sposare Rebecca Donaldson

Negli ultimi giorni Rebecca Donaldson ha condiviso sui social un contenuto che ha immediatamente acceso le speculazioni. La modella avrebbe lasciato intendere che il matrimonio con Carlos Sainz sarebbe ormai alle porte, alimentando le voci già circolate nelle scorse settimane. Secondo quanto riportato da fonti vicine al pilota spagnolo, la cerimonia potrebbe svolgersi nel mese di dicembre, anche se la data non è stata confermata dai diretti interessati. La coppia, del resto, ha sempre scelto di vivere il proprio rapporto con grande discrezione, evitando annunci pubblici e preferendo lasciare che fossero i fatti a parlare. La loro relazione è diventata di dominio pubblico nell'estate del 2023, quando i due sono stati fotografati insieme per la prima volta. Da allora Rebecca è diventata una presenza fissa nel paddock, seguendo Carlos in gran parte degli appuntamenti del Mondiale di Formula 1 e sostenendolo anche nel delicato passaggio dalla Ferrari alla Williams.

Chi è Rebecca Donaldson, la futura moglie di Carlos Sainz

Nata a Perth, in Scozia, Rebecca Donaldson ha 31 anni ed è una modella affermata, oltre che imprenditrice. La sua carriera è iniziata molto presto grazie alla vittoria del concorso Face of 2011, trampolino di lancio che le ha aperto le porte del mondo della moda internazionale. Negli anni ha posato per riviste come Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire ed Elle, collaborando anche con marchi del lusso e del settore automobilistico. Nel 2020 ha inoltre fondato Muse Activewear, un brand di abbigliamento sportivo nato con l'obiettivo di proporre capi di qualità a prezzi accessibili. Prima di incontrare Carlos Sainz, Rebecca era finita al centro del gossip internazionale per una breve relazione con Scott Disick, ex compagno di Kourtney Kardashian, e per alcune indiscrezioni che l'avevano accostata anche a Leonardo DiCaprio. Da quando ha iniziato la storia con il pilota spagnolo, però, ha scelto un profilo decisamente più riservato.

La storia d'amore tra Carlos Sainz e Rebecca Donaldson

Carlos Sainz Jr., figlio del due volte campione del mondo rally Carlos Sainz, è da sempre molto attento a separare la carriera dalla vita privata. Nonostante la notorietà, il pilota ha evitato di trasformare la relazione con Rebecca in un fenomeno mediatico, preferendo condividere con lei i momenti più importanti lontano dalle telecamere. Negli ultimi due anni la coppia è stata fotografata in diverse occasioni tra Maiorca, Milano, le Bahamas e la Sardegna, mostrando un'intesa sempre più solida. Rebecca è rimasta accanto a Carlos anche durante il difficile periodo seguito all'appendicectomia del marzo 2024, confermando un legame che si è rafforzato con il tempo. Ora l'indiscrezione sulle possibili nozze di dicembre aggiunge un nuovo capitolo alla loro storia.