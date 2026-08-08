Il matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina si tinge di giallo: cattedrale prenotata a Funchal, ma c'è un dubbio 

Le indiscrezioni si rincorrono da ore, ma una certezza ancora non c'è. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez potrebbero pronunciare il fatidico "sì" questo weekend, tra l'8 e il 9 agosto, nella loro amata Madeira. A far esplodere i rumors sono alcune informazioni raccolte dal quotidiano britannico The Sun: una cattedrale prenotata, un hotel di lusso riservato agli ospiti e una macchina organizzativa che farebbe pensare a un matrimonio imminente . Eppure c'è un dettaglio che rende la vicenda un vero giallo: nessuno, almeno ufficialmente, sa chi siano gli sposi e dalla coppia non è arrivata alcuna conferma.

Cristiano Ronaldo e Georgina si sposano davvero questo weekend?

L'ipotesi nasce da una prenotazione effettuata per la Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine di Funchal, dove nel pomeriggio di sabato sarebbe previsto un matrimonio. L'identità degli sposi non è stata resa nota, ma con il passare delle ore i sospetti si sono concentrati su Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. A rafforzare questa teoria c'è anche un altro elemento: alcuni piani del Savoy Palace, il più esclusivo hotel di Madeira, sarebbero stati riservati per garantire la massima privacy agli invitati. Un'organizzazione che richiama quella dei grandi eventi internazionali e che ha inevitabilmente alimentato le speculazioni. Il punto, però, resta uno: non esistono conferme ufficiali. Né la coppia né il loro entourage hanno commentato le indiscrezioni, mentre anche sull'isola regna il massimo riserbo. Ma se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, la scelta della location non sorprenderebbe. Madeira rappresenta il luogo delle origini di Cristiano Ronaldo, nato a Funchal e da sempre profondamente legato alla sua isola. Qui il fuoriclasse portoghese è celebrato come un simbolo nazionale: l'aeroporto porta il suo nome, una statua in bronzo accoglie i visitatori e un museo racconta i momenti più importanti della sua straordinaria carriera. Sposarsi proprio nella terra che lo ha visto nascere avrebbe quindi un forte valore simbolico. Una scelta coerente con il rapporto speciale che CR7 ha sempre mantenuto con Madeira, dove torna spesso insieme alla famiglia nei momenti più importanti della sua vita.

La lunga storia d'amore di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez fanno coppia dal 2016, da quando si conobbero a Madrid, mentre lei lavorava in una boutique Gucci e lui era la stella del Real Madrid. Da allora hanno costruito una delle famiglie più seguite del panorama sportivo e dello spettacolo, diventando genitori e affrontando insieme anche il dolore per la perdita di uno dei gemelli attesi nel 2022. La proposta di matrimonio è arrivata circa un anno fa ed è stata la stessa Georgina a condividerla sui social, pubblicando la foto dello spettacolare anello con diamante e la frase: "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite". Da quel momento, però, la coppia ha mantenuto il massimo riserbo sui preparativi.