Migliaia di tifosi alla cattedrale di Funchal per le nozze di Cristiano Ronaldo e Georgina... ma è il matrimonio sbagliato!

Tra indiscrezioni, silenzi, dubbi e misteri, si attende con impazienza il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez . Tanti gli indizi che stanno facendo crescere la possibilità che il fatidico ' sì ' sia sempre più imminente, tra la cattedrale di Funchal prenotata e un hotel di lusso riservato agli ospiti. Non arrivano ancora, però, conferme o notizie ufficiali, con gli appassionati della vicenda che continuano ad informarsi tra indiscrezioni e voci più o meno plausibili. E proprio una di queste ha dato vita ad una gaffe diventata presto virale.

Una folla di tifosi al matrimonio sbagliato: cosa è successo a Funchal

Il weekend individuato dagli esperti del settore per le nozze tra CR7 e la modella è quello dell'8-9 agosto, possibilità che ha spinto i più tifosi del campione portoghese ad appostarsi fuori dalla cattedrale di Funchal nella speranza di vedere il loro beniamino e la sua amata uscire dalla chiesa insieme. Una situazione che ha creato un curioso e impensabile inconveniente: un'altra Scoppia che si è sposata nella cattedrale si è ritrovata all'esterno una folla di persone ad attenderli. Secondo quanto ricostruito dal "The Sun" dopo che i video sono diventati virali sui social, si è trattato di una coppia portoghese, Fabio Ramos e Fatima Nicole Cunha Teixeira, rimasti stupiti ma anche turbati da questa inaspettata accoglienza. Sui social tantissimi video dell'accaduto, con la folla che alza la voce quando vede la coppia uscire dalla cattedrale, ma rimane poi delusa quando scopre che non si tratta di Cristiano Ronaldo e Georgina.

Cristiano Ronaldo e Georgina, il mistero sulle nozze

I tifosi sono rimasti ingannati da una prenotazione fatta alla cattedrale, che tutti avevano supposto essere proprio quella per le nozze tra il cinque volte pallone d'oro e la modella. Il giallo su questo matrimonio si infittisce: non esistono ancora conferme ufficiali, né la coppia né il loro entourage hanno commentato le indiscrezioni, continua a regnare il massimo riserbo. Sembra scontata la scelta di Madeira cfome luogo, posto che rappresenta le origini Cristiano Ronaldo, nato a Funchal e da sempre profondamente legato alla sua isola.