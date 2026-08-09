Messi, gli ultimi giorni di vita del padre e il commovente gesto

Gli ultimi giorni di vita di Jorge, il padre di Messi

Il primo segnale che qualcosa non andava era arrivato durante la gara inaugurale dei Mondiali 2026 contro l'Algeria. Nonostante la netta vittoria dell'Argentina per 3-0 e una storica tripletta personale, Lionel Messi aveva sorpreso tutti lasciandosi andare alle lacrime al termine della partita. Un'immagine insolita per il campione argentino, che aveva parlato di un momento molto delicato vissuto dalla sua famiglia senza però entrare nei dettagli. Solo nelle ore successive è emerso che suo padre Jorge stava affrontando una grave malattia. Da quel momento la famiglia Messi ha scelto la strada del silenzio. Nessuna esposizione mediatica ma solo una breve comunicazione ufficiale per smentire alcune notizie false circolate sulle condizioni dell'imprenditore e chiedere rispetto per la privacy della famiglia. Nei giorni successivi era arrivato anche un piccolo spiraglio di speranza. Jorge Messi aveva lasciato l'ospedale per proseguire la convalescenza nella sua casa di Rosario, circondato dagli affetti più stretti, facendo pensare a un possibile miglioramento.

Terminata l'avventura mondiale, Lionel non ha perso tempo. Il numero 10 argentino è tornato immediatamente a Rosario per riabbracciare il padre e trascorrere alcuni giorni insieme alla famiglia. Stando alle ricostruzioni, il soggiorno è stato gestito nel massimo riserbo. Purtroppo il miglioramento si è rivelato soltanto temporaneo. Le condizioni di Jorge si sono aggravate nuovamente, rendendo necessario un nuovo ricovero al Sanatorio Centro di Rosario. Anche questa fase è stata protetta da un rigoroso riserbo. L'ospedale ha scelto di non divulgare dettagli clinici, limitandosi a precisare che, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati sanitari e della volontà della famiglia, non sarebbero state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni del paziente.

Come è morto il padre di Messi

Jorge Messi è morto nelle prime ore di sabato 8 agosto all'età di 68 anni, dopo il peggioramento definitivo del suo quadro clinico. Secondo le indiscrezioni, da tempo combatteva contro una grave malattia, anche se la causa esatta del decesso non è stata resa pubblica. La notizia ha raggiunto Lionel mentre si trovava negli Stati Uniti. L'attaccante era a Miami, dove aveva ripreso gli allenamenti con l'Inter Miami in vista dell'impegno di Coppa di Lega contro il Monterrey. Appena informato della scomparsa del padre, il calcio è passato inevitabilmente in secondo piano. La decisione è stata immediata: partire per Rosario insieme alla moglie Antonela Roccuzzo e ai loro tre figli per raggiungere il resto della famiglia e dare l'ultimo saluto a Jorge. Per Leo la perdita assume un significato che va ben oltre il rapporto tra padre e figlio. Jorge è stato infatti la figura che lo ha accompagnato sin dagli inizi della sua carriera, sostenendolo quando, appena tredicenne, lasciò il Sud America per trasferirsi a Barcellona. Negli anni è diventato anche il suo agente e il punto di riferimento nelle decisioni più importanti della sua carriera sportiva e imprenditoriale.