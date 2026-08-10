George Russell si sposa, un diamante rarissimo per chiedere la mano di Carmen. Il prezzo dell'anello è da capogiro

George Russell è pronto a dire sì. Il pilota della Mercedes ha annunciato il fidanzamento con la compagna Carmen Montero Mundt , condividendo sui social alcune immagini romantiche della proposta di matrimonio. A catturare l'attenzione, però, non è stato soltanto il momento emozionante vissuto dalla coppia, ma anche il prezioso anello scelto dal pilota britannico: un raro diamante giallo naturale che, secondo gli esperti, avrebbe un valore di circa 750 mila sterline.

George Russell e l'anello di fidanzamento per la sua Carmen

L'annuncio è arrivato con un post pubblicato sui social, accompagnato semplicemente da un'emoji a forma di anello e da un cuore argentato. Nelle fotografie, George Russell e Carmen Montero Mundt appaiono sorridenti al tramonto, davanti a una tavola apparecchiata a lume di candela, mentre l'influencer spagnola mostra con orgoglio il nuovo anello al dito. Secondo gli esperti il gioiello sarebbe impreziosito da un diamante giallo ovale naturale tra gli otto e i dieci carati, classificabile come un Fancy Vivid Yellow, una delle tonalità più rare e ricercate. Proprio la rarità della pietra ne farebbe lievitare il valore fino a circa 750 mila sterline, pari a quasi 900mila euro. Gli esperti spiegano infatti che i diamanti gialli vengono valutati in base all'intensità del colore: più la tonalità è intensa, maggiore è la rarità e, di conseguenza, il prezzo. Il risultato è uno degli anelli di fidanzamento più preziosi visti negli ultimi anni nel mondo dello sport.

La storia d'amore tra George Russell e Carmen Montero Mundt

George Russell e Carmen Montero Mundt si sono conosciuti nel 2020 a Londra grazie a un'amica in comune. A raccontare quel primo incontro è stata la stessa Carmen, che in un'intervista ha ricordato come tutto sia nato quasi per caso. Un'amica le propose di unirsi a un'uscita serale con due ragazzi, spiegandole che uno di loro avrebbe portato un coinquilino e che avrebbe preferito non essere l'unica ragazza del gruppo. Carmen accettò senza immaginare che quella serata avrebbe cambiato la sua vita. Dopo il primo incontro, fu Russell a chiedere il suo numero di telefono e a invitarla a cena a casa, promettendole di cucinare personalmente. Il pilota della Mercedes ha poi raccontato con ironia che Carmen, originaria dell'Andalusia, all'epoca non aveva la minima idea di chi fosse né della sua carriera in Formula 1. Una circostanza che lui ha sempre considerato uno degli aspetti più genuini del loro rapporto. Negli anni, la giovane influencer è diventata una presenza costante nel paddock, seguendo Russell durante i Gran Premi e conquistando a sua volta una grande popolarità sui social, dove conta centinaia di migliaia di follower.

L'anno particolare di George Russell

Il fidanzamento arriva dopo mesi particolarmente intensi per la coppia. Lo scorso febbraio Carmen Montero Mundt era stata ricoverata d'urgenza per un'appendicite e sottoposta a un intervento chirurgico. In quell'occasione aveva condiviso alcuni aggiornamenti con i suoi follower, raccontando di aver dovuto rimandare i propri impegni professionali per concentrarsi sulla salute. Accanto a lei, fin dal primo momento, c'era proprio George Russell, che non l'ha mai lasciata sola durante il ricovero. L'influencer aveva pubblicato una foto dall'ospedale definendo il pilota "la migliore compagnia possibile". Ora, superato quel momento difficile, la coppia celebra un nuovo capitolo della propria storia con una proposta di matrimonio destinata a far parlare anche per il valore del prezioso anello. Sul fronte sportivo, Russell continua intanto la sua stagione in Formula 1 con la Mercedes, mentre il paddock celebra un'altra coppia pronta a convolare a nozze. Dopo il matrimonio di Charles Leclerc con Alexandra Saint Mleux, il mondo della Formula 1 si prepara così a festeggiare un'altra delle sue storie d'amore più seguite.