Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sul matrimonio fantasma con Georgina. Interviene anche il prete

Per il secondo fine settimana consecutivo, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono finiti al centro di un clamoroso caso mediatico. Sui social e su diversi media portoghesi si era diffusa la voce di un imminente matrimonio nella Cattedrale di Funchal , città natale del giocatore. La notizia si è rivelata completamente infondata ma nel frattempo aveva già attirato oltre 2mila curiosi davanti al luogo della presunta cerimonia, trasformando una normale celebrazione in un evento fuori controllo.

L'assalto alla Cattedrale di Funchal: tutti aspettavano il matrimonio di Cristiano e Georgina

L'attesa era altissima. Fin dalle prime ore della giornata centinaia di persone hanno raggiunto la Cattedrale di Funchal nella speranza di assistere, anche solo da lontano, al matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Nel giro di poco tempo la folla è cresciuta fino a superare le 2.000 persone, convinte che il campione dell'Al-Nassr fosse pronto a pronunciare il fatidico "sì". L'eccitazione è aumentata quando davanti alla chiesa è arrivata una lussuosa Rolls-Royce. Per qualche istante tutti hanno pensato che dalla vettura sarebbe scesa l'ex commessa di Gucci. In realtà la sposa era un'altra. Ad arrivare davanti all'altare è stata infatti Fátima Nicole Cunha Teixeira, una giovane originaria di Madeira che stava per sposare il compagno Fábio Ramos, con il quale vive in Francia. La coppia si è ritrovata, suo malgrado, protagonista di una scena surreale: migliaia di persone assiepate davanti alla chiesa per un matrimonio che non aveva nulla a che vedere con CR7. Tra lo stupore degli sposi e qualche sorriso divertito, il pubblico ha comunque applaudito l'arrivo della vera coppia protagonista della giornata, trasformando l'equivoco in un momento destinato a rimanere nella memoria degli invitati.

Il sacerdote interviene per fermare le indiscrezioni sul matrimonio di Cristiano Ronaldo

La situazione è diventata talmente caotica da rendere necessario l'intervento del parroco della cattedrale. Don Marcos Gonçalves è uscito davanti all'ingresso della chiesa per chiarire definitivamente la situazione ai presenti. Il sacerdote ha spiegato che all'interno del tempio non era previsto alcun matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, ma soltanto la celebrazione delle nozze di due cittadini di Madeira. Solo dopo questa comunicazione molti dei curiosi hanno lasciato la piazza, prendendo atto che le indiscrezioni diffuse nelle ore precedenti erano prive di qualsiasi fondamento.

La reazione di Cristiano Ronaldo all'assalto della Cattedrale di Funchal

La vicenda è arrivata rapidamente anche all'attenzione di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse ha scelto di rispondere con ironia, commentando su Instagram una notizia pubblicata dal Jornal da Madeira con alcune emoji sorridenti, lasciando intendere di aver preso con leggerezza tutto il clamore nato attorno al presunto matrimonio. Più netta, invece, la reazione della sorella Elma Aveiro, che sui social ha espresso tutto il suo stupore davanti a quanto accaduto. "Ma perché la gente pensa che Ronaldo si sposerebbe senza annunciarlo lui stesso? Mah...", ha scritto, sottolineando come le indiscrezioni non avessero alcun fondamento. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno annunciato il loro fidanzamento nel 2025 e da allora le voci sulle nozze si susseguono con regolarità. Lo stesso attccante aveva spiegato che il matrimonio sarebbe stato organizzato soltanto dopo il Mondiale del 2026, per poter affrontare con maggiore serenità sia gli impegni professionali sia i preparativi. Al momento, però, la coppia continua a mantenere il massimo riserbo e non ha mai comunicato una data ufficiale per il matrimonio, alimentando involontariamente nuove speculazioni.