Niente matrimonio con Cristiano Ronaldo, Georgina scappa in Italia

Per settimane il suo nome è stato accostato a un presunto matrimonio segreto con Cristiano Ronaldo . I rumors indicavano addirittura una data e una location: i primi giorni di agosto nella Cattedrale di Funchal, a Madeira. Ma mentre il gossip continuava a rincorrersi, Georgina Rodríguez ha preso una direzione completamente diversa. Niente abito bianco né luna di miele: l'imprenditrice e influencer spagnola è volata a Capri insieme ai figli, trasformando quella che sembrava una semplice vacanza in un'occasione di lavoro e di relax in famiglia.

Nessun matrimonio con Cristiano Ronaldo, Georgina vola a Capri

Le voci sul matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno monopolizzato l'attenzione del gossip internazionale per diversi giorni. Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe dovuto pronunciare il fatidico sì nella storica Cattedrale di Funchal, città natale del fuoriclasse portoghese. L'attesa era stata tale da richiamare centinaia di curiosi e turisti davanti al luogo indicato per la presunta cerimonia. Alla fine, però, non c'erano né Ronaldo né Georgina. A confermare che si trattava soltanto di un'altra voce infondata è stata la stessa realtà dei fatti. Mentre in Portogallo cresceva l'attesa, Georgina era infatti in Italia. La 32enne ha raggiunto Capri a bordo del suo jet privato insieme ai figli, che ama chiamare affettuosamente i suoi pesciolini, scegliendo di trascorrere alcuni giorni all'insegna della famiglia e della tranquillità.

Perché Georgina Rodriguez si trova a Capri

Il soggiorno sull'isola campana non rappresenta soltanto una parentesi di vacanza. Capri è infatti la cornice scelta da Georgina Rodríguez per il lancio internazionale di Mimoa, il nuovo marchio dedicato all'abbigliamento sportivo e lifestyle. Con questa iniziativa, la compagna di CR7 punta a rafforzare la propria immagine di imprenditrice, ampliando un percorso professionale che negli ultimi anni l'ha vista affermarsi ben oltre il ruolo di influencer. La nuova collezione propone capi che uniscono comfort, eleganza e un'estetica ispirata al lusso contemporaneo, elementi che da tempo caratterizzano il suo stile. Le immagini condivise sui social raccontano una Capri fatta di panorami sul mare, cene vista tramonto e momenti trascorsi con i figli, ma anche appuntamenti legati alla promozione del brand, confermando come lavoro e vita privata continuino a procedere di pari passo.