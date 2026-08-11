Ferran Torres e l'incontro con la principessa Leonor di Spagna: "Mia nonna ha detto no"

La promessa era diventata uno dei tormentoni dei Mondiali 2026 : se la Spagna avesse conquistato il titolo, Ferran Torres si sarebbe rasato i capelli . La Roja ha mantenuto la sua parte, vincendo il secondo Mondiale della sua storia, ma l'attaccante si è presentato davanti alla famiglia reale con la stessa chioma di sempre. Un dettaglio che non è sfuggito alla principessa Leonor , protagonista di uno scambio di battute che, a distanza di settimane, continua a far discutere. Ora è stato lo stesso calciatore a raccontare cosa è successo davvero.

Ferran Torres e la domanda della principessa Leonor dopo i Mondiali

Il siparietto risale alla visita della nazionale spagnola al Palazzo della Zarzuela, dove il re Felipe, la regina Letizia, la principessa Leonor e l'infanta Sofia hanno ricevuto i campioni del mondo per celebrare il trionfo iridato. Durante il saluto, Leonor ha colto l'occasione per ricordare a Ferran Torres la promessa fatta nei mesi precedenti. "Ti raderai la testa?", gli ha chiesto l'erede al trono con un sorriso. L'attaccante del Barcellona ha reagito ridendo, limitandosi a un deciso: "No, no". Un botta e risposta spontaneo che ha fatto rapidamente il giro dei social, alimentando la curiosità dei tifosi sulla sorte di quella scommessa diventata virale durante il torneo. Qualche settimana più tardi, durante un evento organizzato nella sua Foios, Torres è tornato sull'episodio. Sollecitato dal presentatore Manolo Mas a raccontare cosa gli avesse detto Leonor, il calciatore ha provato inizialmente a dribblare la domanda. "Non credo di dover rispondere. Chiedete al pubblico se vuole che mi tagli i capelli", ha scherzato davanti ai presenti. Quando la folla si è espressa a favore del cambio di look, Torres ha tirato fuori la motivazione che ha strappato l'applauso generale: "La nonna dice di no".

Dai Mondiali alla moda: Ferran Torres tra calcio e nuovi successi

L'estate di Ferran Torres non è stata segnata soltanto dall'episodio con la principessa Leonor. Dopo il trionfo mondiale, l'attaccante è diventato uno dei volti più richiesti del calcio spagnolo, rafforzando anche la propria immagine nel mondo della moda. Il suo nome è oggi legato a marchi internazionali come Under Armour, Calvin Klein, Gucci, Dior, Dolce & Gabbana e Polo Ralph Lauren. Tutte collaborazioni che lo hanno trasformato in uno degli sportivi più influenti anche fuori dal rettangolo di gioco. Nel frattempo, la Comunità Valenciana lo ha nominato ambasciatore internazionale, un riconoscimento che conferma il forte legame con la sua terra d'origine. Tornato a Foios per festeggiare con i suoi concittadini, Ferran ha ribadito di sentirsi profondamente legato al paese in cui è cresciuto, ricordando come proprio quelle radici gli abbiano permesso di rimanere con i piedi per terra nonostante il successo. E, almeno per ora, sembra che anche i suoi capelli resteranno esattamente dove sono.