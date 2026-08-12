Dove si sono sposati Cristiano Ronaldo e Georgina, location da sogno e solo 5 invitati

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno detto sì. Dopo dieci anni insieme e un anno di indiscrezioni, smentite e presunti preparativi, la coppia ha scelto la strada più lontana possibile da un matrimonio-show: una cerimonia civile riservatissima a Cascais, in Portogallo, alla presenza soltanto dei loro cinque figli. L'annuncio è arrivato martedì 11 agosto attraverso Instagram. CR7 e la moglie hanno pubblicato un post congiunto mostrando le fedi nuziali, accompagnate dalle loro iniziali separate da un cuore. Un'immagine essenziale, diventata immediatamente virale: in appena dieci minuti aveva superato il milione di like. Secondo quanto comunicato dalla coppia, le nozze civili si sono celebrate proprio l'11 agosto , lontano dai riflettori che da mesi seguivano ogni loro spostamento.

Il matrimonio a Cascais di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Il dettaglio più sorprendente riguarda proprio il luogo. Per settimane le indiscrezioni avevano indicato Madeira, terra natale di Cristiano Ronaldo, come scenario naturale del matrimonio. Invece gli sposi hanno scelto Cascais, elegante località sulla costa portoghese a pochi chilometri da Lisbona, per celebrare civilmente la loro unione. Una decisione che sembra essere stata studiata anche per proteggere la privacy della famiglia. Nessuna informazione era infatti trapelata sull'esatta location della cerimonia e la coppia aveva mantenuto il massimo riserbo sui preparativi. Una precauzione comprensibile dopo quanto accaduto appena pochi giorni prima a Funchal. Sabato oltre duemila persone si erano radunate nei pressi della Cattedrale della città, convinte che Cristiano Ronaldo e Georgina stessero per sposarsi proprio lì. L'arrivo di una vera sposa aveva alimentato ulteriormente la confusione, prima che diventasse chiaro che il matrimonio non aveva nulla a che fare con CR7. Ronaldo e Georgina hanno fatto esattamente l'opposto di quanto si immaginava: niente cattedrale affollata, niente folla di curiosi e soprattutto nessuna cerimonia pubblica. Il loro è arrivato tre giorni più tardi, lontano da Madeira.