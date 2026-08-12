Tini Stoessel conferma il suo matrimonio con De Paul e mostra l'anello  

Tini Stoessel e Rodrigo De Paul si sposano . Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e voci su un possibile fidanzamento, è stata la cantante argentina a mettere fine al mistero. Lo ha fatto mostrando l'anello di fidanzamento e soprattutto raccontando uno dei momenti più importanti dei preparativi: il viaggio a Parigi per la prima prova dell'abito da sposa. "E un giorno quel sogno che ho sognato così tante volte ha cominciato a realizzarsi con l'amore della mia vita", ha scritto la popstar sui social, taggando il calciatore dell'Inter Miami . Una frase che vale come conferma ufficiale delle nozze e che accompagna un video di quasi otto minuti nel quale la 29enne ha documentato il viaggio in Francia, l'emozione prima dell'appuntamento e l'ingresso nell'atelier.

Il matrimonio di Tini Stoessel e Rodrigo De Paul

Le indiscrezioni sul matrimonio circolavano da tempo, ma Tini e De Paul hanno sempre preferito non commentarle. Adesso è stata la cantante a scegliere il momento e il modo per raccontare la notizia, mostrando anche il prezioso anello che sancisce il fidanzamento con il campione argentino. La conferma è arrivata attraverso un racconto molto personale. Prima ancora di salire sull'aereo diretto a Parigi, Tini si è ripresa con la telecamera, emozionata e nervosa. "Questa è la mia prima prova dell'abito", ha detto, spiegando di voler condividere con i fan anche il concept scelto per il matrimonio e il significato che avrà per lei quel giorno. Il viaggio è diventato così una sorta di diario delle nozze. Non sono mancati gli imprevisti: Tini e il suo entourage avevano registrato l'unboxing di tutto ciò che avrebbero portato a Parigi, salvo scoprire poco dopo che il video non era stato salvato. Un incidente accolto con una risata e finito nel racconto insieme ai momenti più spontanei trascorsi con l'amica Carito. L'artista, però, non ha svelato né la data né il luogo del matrimonio. Due dettagli che per il momento rimangono segreti e che contribuiscono ad alimentare l'attesa intorno a quelle che si preparano a diventare tra le nozze più seguite dello spettacolo e dello sport argentino. Qualcuno ha parlato del 18 dicembre ma al momento non c'è nulla di ufficiale.